陳志雲開《招魂飯局》請警司陳天柱飲孟婆湯

陳志雲當年為無綫主持的《志雲飯局》叫好叫座，事隔多年，志雲再搞訪問飯局，但今次卻是搵鬼做嘉賓，於稍後推出的《招魂飯局》中，志雲訪問他主演的網劇《姨媽到》女主角Margaret（大姨媽），亦即是志雲訪問志雲。

志雲接受《蘋果》電話訪問時，指短短半年自己網上頻道訂閱超過10萬十分開心，為答謝觀眾，他後晚會將8集的《姨媽到》剪輯好一次過推出，並在每一集開頭製作一個2、3分鐘的節目介紹，名為《招魂飯局》，由他訪問Margaret。志雲說：「我超開心同感恩，因為少過半年可以去到10萬（訂閱） ，好少㗎！9月24日晚我仲搞咗個節目叫《萬千知音賀台慶》，多謝啲觀眾幫我衝破10萬，同埋係《姨媽到》嘅reunion嚟，除咗陶傑、王喜、黃夏蕙、潘紹聰、石詠莉之外，仲有小肥同J. Aries，會搞到好似個頒獎典禮咁，完騷之後就一次過出《姨媽到》同《招魂飯局》。」

《招魂飯局》諷刺時弊，句句入肉，節目中為嘉賓準備了七道菜，包括孟婆湯、蠟燭餅和香爐灰等等，不過大姨媽就對孟婆湯極抗拒：「我唔飲，飲咗乜嘢都唔記得嘅！留番呢碗湯畀新界北總區刑事總部高級警司陳天柱飲啦！」陳天柱曾公開指721元朗黑夜當晚，兩批持不同意見人士打鬥是「旗鼓相當、勢均力敵」，顛倒黑白引起公憤，志雲叫陳天柱飲孟婆湯，明顯是寸爆他扮失憶是非不分。

飯局中二人又講到《姨媽到》飾演大姨媽初戀情人的曾俊華，大姨媽說：「橫睇掂睇，佢（曾俊華）都好適合做嗰份衰工（特首），不過而家睇番轉頭，唔使做嗰份衰工對佢可能係好事，起碼唔使自己變得衰公吖！日又畀人哦、夜又畀人哦！」

志雲問大姨媽究竟是鬼怕人還是人怕鬼，大姨媽說：「唔係邊個怕邊個嘅問題，係有冇需要嘅問題，當然亦都係有冇能力嘅問題，我哋最討厭係嗰啲裝神弄鬼嘅人，一啲就話回應神嘅感召先至去做份工，真正受到感召嘅人，係會做得成份工，先至會講出嚟將榮耀歸畀神㗎！我都係Christian，我哋有條誡命，切勿枉呼神的名字！」明寸自稱蒙受神的感召參選的林鄭。之後志雲再叫人上菜，菜式是「空氣」，只得一隻碟，志雲解釋說：「隻碟用咗上等檀香煙薰過！仲可以配合習主席嘅光碟行動（內地制止浪費食物行動），費事我哋走咗之後，葉璇走過嚟攞埋我哋食剩啲嘢嚟食呀。」

節目最後奉上甜品「777地底泥蛋榚」，志雲咬牙切齒地說：「淨係切落去切爛佢嗰吓，你已經心頭好快樂㗎啦！」

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