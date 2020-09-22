林盛斌蟹貨滙控創25年新低不敢溝貨 袁彌明：冇買咁嘅垃圾公司

全城關注滙控（005）股價，今年再挫2.56%，報28.55元，這價位逼近28元供股價，低見25年低位，到底要「撈底」還是再觀？圈中股民都有不同意見。

上巿公司CEO的袁彌明謂去年社運時，曾親睹克警自滙豐灣仔分行衝出來，她今日回覆《蘋果》時堅拒買滙控說：「我冇買咁嘅垃圾公司，我啲錢轉走晒，連MPF都轉走埋。滙控有排無得派息，股價看不到有upside，只有downside，因為隨時被制裁或罰款，寧願買滙豐債券，不過大把債券選擇，亦未必會選滙豐，英國有機會壯士斷臂，賣香港業務走，否則以後被中共搞，生意都唔會好。」邵仲衡不建議股民在這個時候撈底或溝貨，他今日說：「佢唔係炒股，佢係傳統實力派，而家睇基本面，唔係跟消息，衝出去撈底溝貨，輸多過乜，佢係國民儲蓄，有名你叫『大笨象』，要睇定啲。」

林盛斌（Bob）今年4月曾在社交平台自爆衝動下，以40元買入1200股滙豐股票。近日滙豐股價急挫，他即「坐艇」。Bob昨在FB放了一張在遊艇上的照片，留言：「只要滙豐升返上嚟，我就買到㗎嘞！」他今日回覆傳媒時表示手頭持貨不多，所以急挫對他影響不大。Bob續說：「哈哈，個價又真係好吸引嘅，廿幾年來最低，不過呢個時勢，留返多少少cash喺身穩陣，我始終都係一家大細，唔好太過博，呢個市道，搵錢真係好辛苦㗎！呢個時勢都係小心啲好。」

堪輿家麥玲玲是匯豐的長情客，即使逼近供股價都堅持不賣：「唔賣，感情嘢，都話無論高低都係擺喺度。我一出嚟做嘢買，嫁妝嚟㗎嘛，以前成日話聖誕鐘買匯豐，招股價嘅貨我都有，收咗咁多年息都唔會好蝕嘅。」問到持貨量？她說：「不嬲都多，但我唔係活躍於股票買賣，好似地鐵、領展呢啲都有，咪繼續放喺度囉。我都有朋友呻，話棺材本唔見咗一半，笑死。點都好，希望嚟緊匯豐會上番，可以派番息啦。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！