湯洛雯年紀大不想再玩 儲錢買屋等嫁馬國明

熱戀中的湯洛雯，今日以一條白色短裙，在銅鑼灣出席首飾店開幕。因受疫情影響，她表示已放假兩個月，幸好這段期間瘦身成功。她說：「之前拍劇肥咗，又熱又曬，所以keep住食甜品去補充，我一食甜嘢就脹，着衫嗰陣feel到有啲緊，而家瘦返啲就冇事。」問到男友馬國明（馬明）喜歡她肥定瘦？她笑說：「佢冇乜所謂，通常會畀同一個答案，就係兩樣都好。」

對於早前有傳她與馬明閃婚，湯洛雯否認其事說：「梗係唔會閃婚啦，我哋兩個絕對係有計劃嘅人，起碼父母要知，又要買屋，不過我哋暫時未有呢個打算，想儲錢先，咁拍拖一定有傾過呢啲。」即使否認閃婚，但她笑言自己年紀大，早已過了玩玩吓的時間，所以一直視馬明為結婚對象。她說：「都係㗎！嘩！幾多歲呀，仲唔係視結婚對象？仲玩吓先？唔玩喇！大家唔好搵我嚟玩，我唔玩㗎！」

馬明早前被影到持女友住戶證出入其寓所，湯洛雯大方承認說：「有時我喺屋企做緊自己嘢，突然之間佢又嚟到，我又要落去接佢，所以畀張住戶證佢入大廈啫，但入門口都要我開嘅。」她指自己到馬明家，同樣知道大廈密碼方便出入。另一方面，湯洛雯又大讚男友細心體貼，父母很滿意：「父母暗地裏雖然話佢仲有進步空間，但其實覺得佢已經好好，我覺得父母都好鍾意佢，因為佢哋成日鬧我，話我恰佢，我都冇，只係純粹叫佢執下間房，煮多啲嘢食，因為我同佢對食都唔高要求，媽咪唔鍾意我哋買外賣，所以我為佢煮多咗餸，上次整咗洋蔥炒牛肉，佢都話好食。」

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