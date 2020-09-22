Bob代表司儀界發聲 疫下工作被迫煞停：佢哋唔介意收車馬費只想開工

第三輪防疫基金推出前，立法會議員馬逢國曾約見政務司長張建宗，提交廿多項向業界紓困的建議，最終僅一項建議，獲局方落實，馬逢國今日下午3時出席香港活動及演藝製作界台前幕後大聯盟記招，坦言對張建宗所講要業界「識大體」，感到非常難受，又透露有官員跟他說「行業沒有在抗疫基金得到對應援助，可以考慮申請綜援」，批評有關言論會令業界感到涼薄。馬逢國在記招上，回想這半年業界求助無門，他質疑自己沒做好議員角色，發言時一度感觸落淚，林盛斌(Bob)遞上紙巾。

Bob、甄澤權、王者匡及譚永銓（Albert）今日下午3時出席香港活動及演藝製作界台前幕後大聯盟記招，為業界發聲，回應「防疫抗疫基金3.0記者招待會」，反映限聚令實行，演藝圈工作被迫煞停已8個月，令過千間公司及過萬名幕後人員踏上窮途末路，但是在第三輪防疫抗疫基金仍未獲得援助。

身為魔術師的Albert，即場說許多人問魔術師可否變錢，他拿出一張廢紙變出一張5百蚊，之後再變出一張1千蚊，他說：「呢一千蚊要留下次表演用，我哋銀包可能得十幾蚊。」他工作多年，對於自由工作者在抗疫基金中被遺忘，連興趣班導師都不如，也感到可惜。

從事司儀界多年的Bob發言時，對於業界的淒慘情況，他無奈說也不需要多講：「我哋做幕前演出，呢半年至9個月都接到好多身邊嘅朋友、呢行主持人、司儀freelancer等，除咗想求助、睇吓有咩幫手，好多時佢哋都會話『阿Bob，有冇嘢撈?』佢哋唔介意以前做主持人收開3千至5千蚊，佢哋唔介意收車馬費5百至8百蚊，佢哋只係想開工。」

Bob又指以前許多幕前司儀，本身有另一份正職，有些做生意、做政府工等，收工就做兼職司儀，但目前也面對失業問題，「識得一個做斬叉燒嘅師傅仔，佢有做商場、品牌嘅司儀，最大鑊係半年前，佢做開嗰間燒臘舖執笠，只好努力炒散，但係夜晚演出係零、婚宴要延期，根本做唔到，就算做都有影響，因為政策關係，我自己算好感恩，因為係跨界別，我過去呢半年做司儀嘅次數真係一隻手都數得晒。」

Bob只希望在這一場演藝界寒冬，政府可以真正幫到有需要的人，「一個活動可以成功，其實係好多人付出，主持人、演出嘉賓、樂師、台燈音響、煙火製作，喺台下面見到啲好靚嘅煙花，係佢哋花好多時間、心機同專業去做出嚟，佢哋而家陷入寒冬，我好希望呢班台前幕後好專業嘅演出者，佢哋都可以被看見、被關注，希望透過媒體將呢個訊息發出去」。

此外，召集人朱仲賢率先發言，他指自己從事這行30多年，這一年他們業界的工作完全停擺，眼見身邊同行失業、一間又一間公司倒閉，他續道：「見到政府仍然對我哋資助視若無睹，我哋明白呢個疫情係全球性，香港各行業都受苦，大聯盟歡迎政府發放資助給各行各業，讓大家逃過苦難，希望政府喺發放資助，同時唔好忘記我哋演藝製作界台前幕後，我哋都需要資助。」他亦講出大聯盟的訴求，望政府盡快放寬表演場地及入場觀眾限制，待疫情緩和後，向活動主辦者提供場租資助，刺激活動復辦，即使對象是本地觀眾也可獲得資助。

他們翻查防疫抗疫基金資料，當中餐飲業有16.7億元、美容、按摩及派對房間的資助有3.5億元及健身中心都有8千6百萬元，反而演藝製作界只有3,100萬元，用來資助4,100名藝術自由工作人員，另外8百萬元是資助76間從事音樂會製作的公司，他反問如何去挑選這些公司及人選，未必直接享受服務，這些公司卻得到資助，覺得受影響的業界仍有好多人，希望得到政府尊重，「我哋行業同香港市民息息相關，大家會睇過甄澤權表演魔術、阿Bob喺婚宴、春茗做活動主持，Harry哥哥吹牧童笛，背後嘅樂手喺度玩音樂，如果全部未見過，咁全香港750萬市民一定有睇過維港煙花匯演，我所講呢啲項目，呢半年完全停擺，當中影響嘅唔係前面呢十幾個代表，而係背後成千上萬嘅從業員。」

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