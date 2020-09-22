老公搭上外母丨台灣藝人蔣萍驚爆離婚原因 與親母斷絕聯絡

台灣藝人蔣萍日前在台灣節目《今天大小事》上，驚爆與自己結婚7年的老公出軌，偷食對象竟然與她的媽媽！蔣萍憤而找媽媽對質，最後因為媽媽搭上自己老公，破壞了兩個家庭，蔣萍跟老公離婚，與母親斷絕聯絡，她說：「他跟我媽年齡較近，相差7歲，我疏於跟他溝通，他就跟我媽媽一起。」

蔣萍21歲時，不理家人反對，跟比她大14年、當時35歲的男友結婚，兩人度過了7年幸福婚姻，其後老公工作不順利，甚多時間留在家中，增加了老公與外母相處的機會。蔣萍表示，一直沒有懷疑過老公，直到有一個新搬來的女鄰居，是一個紫微斗數風水師，對方好心幫蔣萍一家看命盤，風水師暗地裏邀請蔣萍翌日再詳談，並向蔣萍說：「妳怎麼這麼儍，妳老公都外遇很久了！你都不知道，起碼至少已經半年。」蔣萍當時覺得不可能，她說：「風水師指現在這個人在枱下，她看到你，你看不到她，3個月後她就會慢慢浮上枱面，你就會知道她是誰，你根本不用問。」

蔣萍當時發覺老公生活習慣有改變，頻頻追問老公是否有外遇，結果有一次老公按耐不住爆出：「我一次可以搞定你們母女兩個。」讓蔣萍聽到儍了眼反問：「你剛剛說的是我媽媽嗎？」大為驚訝的蔣萍，立刻致電媽媽對質，沒料到媽媽聽罷卻默不作聲收線，蔣萍怒衝往父母家，要找媽媽問過清楚，媽媽開門看到是女兒卻立刻將門關上，蔣萍說：「她關起來的瞬間，我眼淚就掉下來。」後來爸爸開門問女兒何事，蔣萍卻沒有告知爸爸，只是哭着離開。

蔣萍指媽媽從來沒有解釋這事情，其前夫透露，媽媽手腳經常酸痛，他體貼地為媽媽按摩而展開這段不倫戀，蔣萍說：「前夫說我媽媽也沒反抗，兩人自然就一齊了。」她指最生氣的是，當時老公還狡辯是外母挑逗他，如果他沒「偷食」外母，外母也會找其他男人，蔣萍怒道：「我簡直無法接受，難道我還要謝謝你？你犧牲讓我媽媽留下來嗎？你這樣我們兩個家都毀了！」經歷這些事後，媽媽與前夫再沒聯絡，媽媽亦再跟其他男人一起。因為對方是有婦之夫，對方老婆打電話到我爸爸家找媽媽，我爸爸才知道我媽外遇。對蔣萍離婚一事，本來爸爸一直不諒解，事後才知道因為是媽媽的原因，她說：「爸爸後來才知道，父母亦分居了，但到現在亦沒有離婚。」

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