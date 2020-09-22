高鈞賢有緣再見無綫高層 簽約邵氏貪有自由度

高鈞賢、張曦雯、蔣家旻、陳偉成等今日在銅鑼灣出席健身中心活動，6年前高鈞賢離開香港北上發展，他透露現時要在香港同大陸兩邊走，「我返嚟香港探屋企同埋隻狗，可能係緣份啦，我之前見過樂小姐（無綫高層樂易玲）同珍姐（無綫高層曾勵珍），於是決定簽邵氏，合約期5年左右，同無綫就簽咗部頭，一年拍一套劇。」事業得意，愛情方面又如何？高釣賢表示今年36歲，希望能在1、2年內，事業更上一層樓，多專注工作，但同時與女友關係穩定，不過追問女友的事情，高鈞賢就不願多談。

由於受疫情影響，張曦雯放假數個月，只能在家中做運動和拉筋，她笑說：「男朋友叫我行山，但我又唔想曬，又怕熱。」提到她最近與美日混血男友Mark Brunjes同居，她笑言兩人一齊生活但沒有拗撬，「我哋兩個都好平靜，所以冇鬧過交，同埋我哋唔係完全住埋一齊，佢都有自己嘅屋企，如果我返工，我啲貓狗冇人照顧，佢就間中嚟幫手睇住。」

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