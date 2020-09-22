抗疫基金3.0｜黃秋生唔知政務司噏乜 田啟文︰冇政策幫到電影界

立法會議員馬逢國今日出席香港活動及演藝製作界台前幕後大聯盟記者會時，對政務司司長張建宗叫業界要識「大體」深感不滿，發言中又提到有官員建議「搞唔掂就申請綜援」時，令馬逢國邊講邊喊。圈中人普遍批評政府的抗疫基金3.0，認為對電影業界及表演業者幫助不大。

香港電影工作者總會會長田啟文剛從大陸回港，目前正進行家居隔離，所以未能出席今日的記者會。他接受《蘋果》電話訪問表示約略知道記招內容，至於詳情仍要時間細閱，初步了解政府第三輪的抗疫基金支援有限，而且未講清楚內容，田啟文說︰「唔單止係電影界從業員，仲有其他範疇嘅人。對於電影總會屬下咁多屬會同從業員，總會一路都同政府保持溝通，問係咪有支援。由第一輪到第二輪，到而家話有第三輪，都從冇間斷同政府溝通，無論數據同訴求都不斷更新同反映過。」

田啟文指反映對象包括政務司司長張建宗、商務及經濟發展局局長邱騰華、代表業界的馬逢國議員等︰「你話（回覆）係咪失望呢？絕對會失望嘅，回應係冇一啲到位政策幫到電影界，一路都係嗰句：大家都慘，政府亦難做。」對於馬逢國在記者會哽咽，田啟文自言心傷但無奈，目前總會要解決的是要知道第三輪政策的支援對象，有當然最好，假使沒有亦早有心理準備及盤算，他補充︰「唔可以剩係得個祈望，而原來得出嚟係失望，會令好多人心傷，所以都要先了解。」

另外，黃秋生對於政府叫人「識大體」同「申請綜援」，他以短訊回覆《蘋果》︰「我都想知乜嘢係（大體）？唔知佢噏乜。同冇錢食少啲差唔多。廢話嚟嘅，唔使應佢。」

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