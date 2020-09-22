豪宅曝光丨向太台灣隔離等抱孫 網民羨慕：我可以呆140天

影壇猛人向華強和太太陳嵐去年底娶新抱，兒子向佐和台灣女星郭碧婷極速造人成功，向佐已飛去台灣陪老婆待產，今日向太在微博透露，自己正在台灣接受隔離，還有2日就可以見到兒子和新抱，向太還上載了在台灣接受隔離居住的豪宅相片，有無敵巨廳和超大露台，網民羨慕留言：「我可以呆140天」！

向太於2個月前因心肌梗塞送院急救，其後因併發症入ICU，幸接受治療後康復出院。今日向太在微博透露身在台灣接受隔離，原來是專程飛去陪臨盆在即的新抱，迎接首個乖孫出世。她寫道：「在台北的隔離日子還是很不錯，還剩最後兩天就可以見到兒媳婦和兒子了，因為是郊區景觀很好空氣質量又好，每天練氣功，看看書、看看電影和電視劇，修身養性，即平靜又健康的生活。」

向太還大讚台灣的防疫做得很好，幾乎每天都有防疫工作人員致電問候，「其實是監視定位你別跑出去玩，但是他們語氣很溫暖關懷你，所以不覺得不舒服！體會一次隔離生活也好。感受到所有好友的熱情送東西來放在門口給我們吃，養胖了我，病完後好不容易瘦下來的肉又跑回來了…」

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