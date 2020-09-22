張寶兒疑回應4000萬嫁妝加碼傳聞 不甘被指「偽人」即還拖

袁偉豪上周四（17日）在社交網站宣佈上年向女友張寶兒（Bowie）求婚成功，由於Bowie家底厚，男方即被升呢為「底褲大王」駙馬，並有傳未來外父張煌煌有意將4000萬嫁妝再加碼。為怕未婚夫有壓力，Bowie日前大派定心丸，冧爆回覆傳媒：「他要用下輩子養我。」

今日，Bowie再在Instagram向各方好友表達謝意，又貼出兩人在尼亞加利瀑布的合照，更剖白成為「準人妻」的心情，指求婚一刻最感動的是對方的承諾：「對方知道將來的未知，知道責任的重量，還願意和你用生命再下一個承諾。承諾共同承擔婚姻，為柴米油鹽與喜怒哀樂負責，不是浪漫的事情，而是腳踏實地責任的宣言，因為知道生命有限，而對方值得自己用自己的所有去給予幸福。這個承諾沒有人能代替我們承擔，父母不能，親友不能，更遑論他人。（除非那些指手畫腳的想幫忙養活我們 哈哈～放心 我們不愛欠債，還款時一定附帶利息）還有，只是想說，不要不相信世上單純的美好，用不著作太多計算，因為唯獨真誠相待力量最大。」似回應嫁妝加碼傳聞。

陳敏之、楊潮凱及不少網民都大讚二人好登對，並送上祝福，但仍有酸民不太支持張寶兒的帖文：「算吧啦！偽人。」張寶兒亦有回應：「你好養我嗎？」之後該名網民再留言：「認識袁先生是2000年，那時他到沙咀做沙咀仔拍鐵窗邊緣，轉眼20年，現在成熟了，說聲恭喜，希望你倆不是偽人。」

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