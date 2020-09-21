add名人時尚｜倫敦時裝周：Vivienne Westwood 革命份子 Art School 酷兒有話兒

倫敦時裝周春夏2021系列的發佈活動進入尾聲，乘着數碼展示的大勢，不論神枱級Vivienne Westwood 抑或新晉的小眾品牌Art School 一一進軍線上發佈。前者請來不同的創作單位上陣拍短片，除了回歸初衷講punk，也肩負社會責任，為環保和道德時尚出一分力。後者Art School 來到品牌第三個系列，也是設計師第一個單飛系列，品牌繼續為少數群組發聲，鼓勵他們在社會上尋找屬於自己的位置。

Vivienne Westwood 革命份子

「順從」就是跟指引做事，而反叛是創意的其中一種材料，在指引以外做事就會出現新的東西，然而有人將60年代Punk（龐克） 的反叛文化跟當下的社會氣氛相提並論，的而且確，不少東西似乎需要置誅死地而後生，Punk的確有回歸的需要。Vivienne Westwood 有龐克教母之稱，2021春夏系列，她以Punk為主題，重新利用這種次文代的力量，結合當下一班充滿創意的業界精英，在制度以外掀起一場革命。

系列沒有實體騷，改以短片發佈。敢言的西太后以「trust punk」命題，設計去除所有性別、傳統服飾用途的限制，包容度極高，打造適合任何場合、性別、年齡的服飾。而短片就請來Burberry美妝總監Isamaya Ffrench粉墨登場，她演釋了幾個造型，包括條仔裇衫襯印花短褲、經典的corset 裙和punk 版的英式格仔校服；另外還有詩人兼作家Kai-Isaiah Jamal與其他的創作界的朋友的互動，她穿上點題True Punk圖案衫、民族圖案運動套裝等。系列中有不少輕便的裝束，應該是跟據new normal 下的生活方式而設。品牌簽名式的Body-con 裙子配上鮮豔的用色，加入Punk 藝術家Chrissie Hynde設計的印花圖案，依然成為焦點所在。

系列除了發揮着punk 的叛逆精神，另外也是為個慈善活動，為提倡不殺牛擠奶的新時代蓄牧概念。Vivienne Westwood 亦步一步履行其可持續發展的使命，系列中使用機棉、亞麻和可循環使用的牛仔布，而她的終極目標是希望每年只推出一個男女裝系列。

Art School 酷兒有話兒

英國品牌Art School一向走較偏鋒和小眾路線，2021春夏系列的創作過程在全球疫症大流行下完成，這是設計師Eden Loweth首季單飛，另一位設計師Tom Barratt早前離職，在雙重變化之下，品牌日前發佈有史以來最規模最大的系列，成為Art School全新的里程碑。

品牌預早在倫敦Waterloo Park’s Kitchen Garden舉行發佈會，整個發佈經後製製成影片，在倫敦時裝周官方日程上發佈。54個造型由素人model 展示，當中包括不同性別、種族、體形和殘疾人士，而且還有一頭狗，包容性從來都是Art School 的DNA，設計師將身邊遇到的平民百姓一一帶上T台，直截了當傳遞的對世人的讚美。

服飾帶着一點末世的感覺，貫徹一向無性別之分，系列以灰、綠 黑色分為三部份，當中充斥着蔬菜染色製成再生牛皮的大褸和西裝外套，全無圖案或印花的襯托，間中以金屬鏈纏腰打造廓形，以剪裁、不同布料的質感造打造「酷兒」這個群體在社會上的形象。他們有自己一套的語言，不鋪張高調，在撕裂和穿洞設計的裙子和外套中，傳遞出一種反叛與我行的素的宣言，他們為自己的身份而感到自豪，在顛覆傳統性別觀的同時，開拓有別於傳統性別以外的新巿場，更以時裝讓少數族群與外界展開一場全新的對話。

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