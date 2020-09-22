亞視一姐？丨崔碧珈接拍亞視兩戲一劇 希望盡快開工

日前遭印刷公司入稟申請清盤的亞視，今日在大埔總台舉行記者會，宣佈與來自英國的製作公司鳳凰水域（Phoenix Waters Productions），於月內合作開拍電影《封鎖》（Lockdown），邀來崔碧珈和兩位亞姐張可盈、范莎莎及眾外國演員一同拍攝，還指明年將開拍多一套電影和劇集，均由崔碧珈演出。

以一身暗紅色低胸裙性感現身的崔碧珈受訪時稱期待演出：「今次會參演總共3個Projects，因為疫情影響，好多拍攝工作都停咗落嚟，有啲係本來半年前已經要開始拍，暫時知道我嘅戲份喺香港拍，希望可以盡快開工。」她表示未聽聞亞視遭入稟，稱自己是透過英國公司恰談合作。提到中秋將至，崔碧珈表示到時會和家人食飯，她說：「因為屋企人數超出咗限聚令，所以只會留喺屋企食。」同時又稱很期待和媽媽去旅行，因為足足有10年無和媽媽去過旅行：「好想同佢去巴黎、東京，以前有得去又唔同佢去，而家冇得去佢就話好掛住，真係好衰格。」

對於公司遭入稟，亞視執行董事陳偉傑受訪時解釋是「前朝」遺留的舊債：「亞洲電視係一間60幾年嘅公司，好多數、問題係以前帶落嚟，一時處理唔到，呢個入稟清盤行為係針對亞視間子公司，呢條數其實只係10幾萬，呢個數字我哋畀唔起就拍唔到電影，已經聯絡咗入稟方嘅律師，會盡快解決。」問到可清楚亞視仍有多少「前朝」的問題未處理？他直言：「帶落嚟嘅問題都比較複雜，一路都解決緊。」

另外，有消息亞姐競選被指違規及涉嫌欺詐要暫停，大陸方面更鬧出「雙胞胎」，陳偉傑指屬笑料：「我哋喺18、19年授權一間內地製作公司營運，但到今年佢哋聲稱我哋仲有授權，但授權書都已經過咗期，我哋已經採取咗法律行動，細節暫時唔方便透露。」又稱香港區決賽原定10月10日舉行，但受疫情影響或會延期，詳情要日內開會後再公佈，但強調亞姐會繼續舉行。

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