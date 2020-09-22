甄澤權考慮轉型搵食 Harry哥哥呻資助門檻高：我都攞唔到

來自演藝界不同範疇人士組成的「香港活動及演藝製作界台前幕後大聯盟」今日舉行記者會，回應政府推行的「防疫抗疫基金3.0」計劃，業界分享業內真實慘況，冀列席的體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國可以代為發聲及為業界爭取。

香港著名魔術師甄澤權（Louis）在台上發言時指，他自今年2月初由美國回港後，基本上所有計劃中的工作都受武漢肺炎疫情影響叫停，包括參演大陸節目、商業演出、美加巡迴、遊輪上的工作都受影響，在過去差不多大半年時間中，他有認真想過可以做甚麼，有想過去搞生意，甚至應徵其他工作，他無奈地表示：「因為睇唔到成件事幾時完，唔知自己幾時先可以行返上個舞台表演。身邊有唔少魔術師朋友轉行，揸車、送貨、送外賣等。」Louis坦言，就算有朝一日可以「重返舞台」，他相信這班表演者都可能是最後一批：「因為我哋需要一個現場去表演，表現會有人群聚集，而人群聚集係最後一步先會放寬嘅措施，所以希望政府都可以體恤一下我哋呢個行業，可唔可以盡快放寬少少，畀機會我哋表演。」

另一名香港著名魔術師王者匡（Harry哥哥）發言時，大嘆今次「魔術失靈」，感嘆有學生要轉行維生。Harry哥哥表示已經去演藝發展局表明魔術都是一個performance（表演），而藝發局本身亦夠資源去提供幫助，但門檻實在太高，Harry哥哥帶點激動表示：「連我都攞唔到呀！」他對今日可以聚集業界內的一班人去代表發聲，覺得好感動，因為他們背後，有更多很基層、或不會站在幕前的人需要協助。而Harry哥哥提出一個疑問，對政府話在2017至2019年，有一班所謂做咗pop concert、有70幾間公司獲資助，每間公司攞到10萬元，但他與在座的業內人士都不明所以，很好奇那堆數字和數據從可而來。

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