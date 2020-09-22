細細粒家居隔離食出禍 肥到個磅見error

「細細粒」陳嘉佳在本月初因為工作關係而飛返上海，抵步後隨即被送往家居隔離，直到前日可以出關，當時她拍了一條短片，興奮地說：「我唔知點樣可以形容我呢刻嘅心情，蟹粉小籠包你要等我，紅燒東坡肉你要等我，新疆羊肉串你要等我.......我嚟啦我要出關啦！」

不過細細粒似乎「食出禍」，今日她在IG貼了一條自拍短片，片中見到身穿浴袍的細細粒發現入住的酒店有磅並說：「希望隔離呢10幾日唔係肥好多，我而家上磅先。」結果她連續上磅3次都出現「err」的字樣，她忍不住說：「error？我唔係肥到連個磅都磅唔到呀？唔好玩喇？我究竟幾多磅呀？」接着她又再留言：「唔好咁啦，磅兄係你壞咗咋？應該唔會重好多掛...大鑊、大鑊...我究竟幾多磅？」緋聞男友何遠東亦忍不住留言叫她放過個磅，但細細粒反問：「會唔會真係壞咗呢？」

查實細細粒在隔離其間，每天都是過着「食完又瞓、瞓完又食」的生活，每一日的話題都離不開食，在隔離的第6天，她曾經買了一個磅送給自己，希望提醒自己不要再肥下去，可惜在運送途中跌爛，所以細細粒未有上磅的機會，直到出關當日更加變本加厲，在朝早6點去到了當地一間著名的蔥油餅排隊，最後排了個多小時才成功買到。

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