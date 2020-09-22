資深藝人譚炳文本月5日因肺癌離世，享年86歲。女兒譚淑瑩昨日在紅磡世界殯儀館世界堂為父親設靈，今日舉行大殮儀式後，靈柩即移送柴灣歌連臣角火葬場火化。昨午家屬一早到場打點，晚上再舉行追思會。

阿姐古仔撰文悼念

譚炳文的遺照選用2014年他獲得「萬千星輝演藝人大獎」時的相片，而靈堂佈置簡潔，花圈密佈。有親友更特製炳哥生前曾為動畫《IQ博士》宇宙大王配音的公仔花圈悼念。場內派發1,500本、炳哥演藝生涯的照片結集而成的紀念冊，當中有不少他昔日做配音員及與李香琴合作的舊照，另外更獲圈中好友薛家燕、汪明荃及古天樂等撰寫悼文。

炳哥女兒瑩瑩昨日受訪時，指喪禮以佛教密宗儀式舉行。問到媽媽心情是否平復？瑩瑩說：「佢應該比我堅強，冇表露內心傷感，我就脆弱啲。」提到爸爸遺願，瑩瑩說：「佢生前最緊張把聲，臨離開嗰日佢講到嘢、食到嘢同瞓住走，冇辛苦、掙扎，我諗呢啲就係佢最大心願。」談及炳哥生前希望搞生日會，她說：「生日我無能為力，所以喪禮就當party嚟做，希望大家笑住送佢一程。」瑩瑩透露準備爸爸近年常穿的羽絨褸、他很喜歡的綢仔、配音耳塞及登台時常用的眼鏡及衣物作陪葬。她更有份揀選爸爸遺照︰「爸爸好鍾意張相同個獎牌。」

昨日不少圈中好友都有出席送炳哥最後一程，繼有謝賢、李香琴女兒蕭紫筠、黎耀祥、羅蘭、胡楓（修哥）、阮德鏘等。現場所見，炳嫂表現平靜，每當親友到場致祭時，炳嫂都會主動打招呼。當中，琴姐女兒離開靈堂時受訪，問到有否將炳哥病逝消息轉告琴姐？她說：「我有同琴姐講，但佢精神有問題，思想有差異，冇乜表示，佢唔知老拍檔走咗，一路有老拍檔喺心。」至於現時琴姐身體狀況？她說：「身體好好，只係唔記得嘢，好似小朋友咁好開心，你講佢就聽。」

薛家燕遺憾冇問安

另外，胡楓和羅蘭傍晚一同到來，二人難掩悲傷之情，受訪時更眼濕濕。問到羅蘭姐心情是否平復，她搖頭嘆息：「唔係一時咁快，噚晚瞓到三點幾醒咗瞓唔到。」修哥則哀傷地說：「我哋未入行前已認識，呢次佢唔喺度令我非常難過、傷心，知道佢有長期病患，但估唔到係肺癌。」對於和炳哥的人生點滴，修哥說：「難忘事好多，講唔晒，亦都唔想講。」

而薛家燕現身時眼有淚光，她說：「我只係感覺有啲遺憾，好遺憾佢走之前，我冇去醫院同佢問安，不過我喺度諗，佢去咗一個極樂世界，佢都去得好安詳，喺演藝界有好大貢獻，佢嘅笑聲、同獨特嘅聲音，永遠會喺我哋心坎裏頭。」而四哥謝賢昨日一身黑衫黑褲打扮，落車後要用枴杖助行，一拐一拐略現老態，最終他逗留約半小時後便離開。