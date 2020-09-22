亞姐鬧雙胞隨時爛尾 蔡小蝶何雙妍選美夢碎獎金凍過水

「亞洲小姐競選2020」早前舉行宣傳，定下香港區決賽將於10月10日在香港舉行，12月舉行總決賽，並以銀彈政策作招徠，公佈成功在10月的香港區決賽中獲選入圍的15位佳麗，即可穩袋10,000元現金獎，若能晉身12月總決賽並勝出大中華冠軍者，更可獲得100萬獎金，在疫巿下絕對稱得上筍工，吸引不少專業人士參選，當中不乏空姐、護士、測量師等人才。

不過今屆亞姐由最初舉辦時已有不少風波，6月已在內地鬧出雙胞胎，在國內被人冒名舉辦亞洲小姐競選，亞視執行董事陳偉傑曾解釋：「已經出咗公告，亞洲小姐選美冇判畀任何人或機構，只同網上平台映客合作，但知道對方仍然繼續舉辦，將會作出法律訴訟。」不過今日再有亞姐雙胞胎消息傳出，指亞洲小姐競選因涉欺詐而要暫停，亞姐選舉和大陸一間公司合作，而該公司於亞視不知情下在大陸註冊商標，前幾年合作如常，但現在亞視將製作權給予另一間公司，導致出現侵權問題，亞姐選舉分分鐘爛尾凍過水。

候選佳麗參選至今一直進行集訓，忽然傳出煞停難免會擔心，蔡小蝶由港姐轉戰亞姐，經過重重波折實踐選美夢，她曾笑稱想挑戰100萬獎金，如今有機會夢碎，今日《蘋果》詢問蔡小蝶有關亞姐鬧雙胞胎及或會暫停，她以短訊回覆承認知道相關消息：「有聽說這件事呀，公司也有跟我們提過，所以一切都要等公司處理。」但就否認亞姐暫停，並說：「沒有啊，我們現在都有繼續在綵排的。其實都唔會特別擔心，因為相比比賽我對training既期望比較高，都想喺其中學多啲野。」在幕前有不少演出經驗參賽者何雙妍則表示不清楚發生甚麼事，要返公司了解先，並說：「暫時仍然有綵排，冇通知會停。而家唔諗咁多，了解左咩事先算，可能最後咩事都冇呢。」再戰亞姐馮熙淳亦回覆傳媒表示如常綵排，正積極備戰，對其它不太清楚，只是等公司通知好被動。而亞視高層則暫時未有回應事件。

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