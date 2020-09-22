馬特背「龍母」艾美莉約會女導演

在HBO劇集《權力遊戲》（Game of Thrones）中飾演「龍母」一角爆紅的33歲英國女星艾美莉克拉克（Emilia Clarke），上星期被影到與人氣劇集《王冠》（The Crown）扮演「菲臘親王」的37歲男星馬特史密夫（Matt Smith）撐枱腳，隨即傳出緋聞。但到過去周二，馬特被影到又有新歡，與短片女導演Sophie Russell同遊倫敦，舉止親密。

艾美莉與馬特曾經合作過2015年科幻電影《未來戰士：創世智能》（Terminator Genisys），兩人上星期在倫敦Soho區食完晚飯後，被拍得笑容滿面離開，即傳出二人撻着。不過專食靚女的馬特，轉個頭已又約新女Sophie Russell，二人在街頭有講有笑，男方更不時摸女方的頭，二人最終一同上的士離開，未知會否激嬲母？。

馬特於9個月前與「灰姑娘」莉莉詹絲（Lily James）分手，之後又與《王冠》拍檔「英女皇」嘉莉兒佛伊（Claire Foy）傳過緋聞，溝靚女有一手。

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