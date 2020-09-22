鴨王Roland罕有談家人 21歲細佬放棄學業被踢入行

28歲日本「鴨王」Roland衝出歌舞伎町，踏足各行各業更成為大眾偶像，令他一年收入高達3億日圓（約2千2百萬港元）。Roland在YouTube開設個人頻道「THE ROLAND SHOW」，最近他拍片罕有地提及家人，更公開胞弟身份，成功引起網民討論掀話題，該片段已多達100萬次觀看紀錄。

Roland表示家中有一妹一弟，除了有雙胞胎的妹妹外，亦有一位細六年的細佬叶音。年僅21歲的叶音原本就讀專門學校修讀柔道整復師，打算日後向整骨方面發展，卻在即將畢業前的半年決家暫停學業，目前正在哥哥開設的脫毛美容院工作。叶音自言當初讀書也是因為沒其他打算，純粹跟風升學，但阿哥時常跟他說：「返學沒有意思」，所以他趁Roland開美容院時休學，不顧父母反對，第二天就到哥哥店內開工，也表示和父母關係因此變得疏遠，但哥哥對他十分照顧，甚至代他把學費還給父母。

Roland今次難得公開親情，其21歲的細佬外型不差，被形容是個野性型男，而兩兄弟樣貌不太相似，事關Roland曾公開承認整容，翻看Roland未經加工前的學生相，反而與細佬同屬單眼皮男生。由於Roland安排細佬登場的短片反應熱烈，故他再找叶音在頻道中亮相，而今次細佬就大爆阿哥的五個秘密，包括Roland曾向母親送上信用卡作為生日禮物。

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