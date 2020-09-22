葉家寶撐亞視有亞姐擁有權 羅霖受疫情影響無法赴美見證二仔畢業

羅霖（Candy）、姚煒與葉家寶等，今天於九龍灣出席《分分鐘需要祢》網上音樂分享會記者會，Candy父親本月6日離世，享年89歲，Candy今天出席活動時心情似乎還未平復，一提起爸爸便眼濕濕。問到父親喪禮安排，她說：「會喺音樂會同一日，27號喺香港舉行。佢哋好好，畀我事先錄歌，我都想盡自己一分力支持吓。」

Candy又謂因為疫情關係，中秋節未能團圓，因二仔正在美國，她感慨一直期待出席二子的畢業禮，也未能如願，現時正經歷這些不如意的事情，最需要是心靈上得到安慰。

亞姐出身的Candy今天被問到亞姐鬧雙胞，她表示有聽聞：「我知佢哋延後咗，佢哋邀請我做評判，可能因為呢個原來，而家等佢哋通知，當然希望亞姐一直繼續搞落去。」至於有「亞姐之父」之稱的葉家寶提到鬧雙胞事件，他表示有留意消息：「亞洲電視一定係擁有亞姐擁有權，因為係佢創辦㗎嘛，以我記得佢哋係全球註咗冊，我相信其他機構唔知用咗咩手法，或者有啲法律罅，好似當年《包青天》都鬧雙胞，相信全球朋友眼睛係雪亮，亞洲電視係有亞洲小姐擁有權。」

另外，姚煒為音樂會化身慈禧太后，她笑言自找到信仰後，生命比慈禧的晚年更好，她說：「我以前好慘㗎，信主後天天都喜樂、平安。」被問到往事，姚煒嘆從大陸來港，在舞廳唱歌並展開其演藝生涯，入行後一帆風順，不過在大台拍劇的日子相當辛苦，當時老得特別快，她自言不會再參與拍劇，至於問到她一生中感情是否最不順？她說：「太唔順利，都唔想講，唔想提人哋，而家會反省係咪太虛榮，好多挫折。」以往會周圍飛的姚煒，因疫情關係今年沒有到過外地，她說：「以往我會飛好多地，會去美國探個仔，仲有兩個孫，而家冇得飛，好掛住佢哋。」

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