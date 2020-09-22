【add名人時尚】 LFW2 招牌出鞘

英國面對着第二波疫情來襲，倫敦時裝周依然盡力舉行新裝發佈。正面去想，當坐在front row的明星VIP、KOL全都消失，大家變得可以更純粹地聚焦在衣服上，未嘗不是一個歸零的體驗。不過Victoria Beckham的新季時裝騷，就當別論，其明星家人一定撐場。而擅長於時尚中帶出怪誕氛圍的Christopher Kane，新季展示了他小時候的創意，將閃粉灑在畫紙，創作出抽象作品。Erdem則以獨有的印花圖案，展現古典浪漫。

Victoria Beckham利落女人

Victoria Beckham和碧咸之前曾傳中武漢肺炎，更懷疑成為播毒者，但二人一直未有回應。昨日Victoria Beckham開騷，場內沒有邀請任何來賓，只有家人出動撐場。訂婚的大仔Brooklyn及未來新抱都不見人，二仔Romeo、三仔Cruz及女兒哈七都有出席，變了少女的哈七穿上英式紫色碎花長裙，搭同花紋口罩，打扮成熟。

講回新裝，Victoria Beckham希望做一個為女人而造的true wardrobe系列。新系列用上她最強項的利落剪裁，招牌的長褲套裝，褲子及長裙的長度比往日拉長了。加入皺褶、輕流動感的亮麗長裙，在絲絹層次感、超幼吊帶、U形胸線安排下，也有一份柔和小性感。色彩如常地明亮摩登，大地色的淺泥黃、杏色和淡黃等，撞上螢光綠、橙色吊索帶等細節作亮點。巨型頸鏈新季也成為重點，平衡服裝的質感。

Christopher Kane畫畫熱情

因疫情爆發不少設計師都被停工，Christopher Kane也不例外，已經14年沒有畫畫的他，於花園重拾對繪畫的熱情，一邊繪畫一邊享受，他所創作的藝術作品，從虛構的肖像到抽象的作品，都充滿了鮮艷色彩和閃粉。他利用繪畫來填補恐懼和焦慮，也將藝術作品延伸至服裝上，製作出獨一無二的系列「Home Alone」。

新系列主要是寬鬆剪裁的款式，連身裙、針織毛衣、外套等，繪畫作品成為了搶眼醒目的印花，並灑上閃粉，造型搭配黑色tee，並用寫上「Painted by Christopher Kane」的字句，每件服飾都恍如「行走的畫作」，充滿藝術氣息。

Erdem印花盛放

被喻為是英國時裝協會「最愛」的設計師、獲獎無數的Erdem Moralioglu，擅長以印花元素營造華麗復古的氛圍，Erdem 2021春夏系列，選址位於Essex的Gibberd Garden拍攝，在田園中以設計演繹帝國時代間的愛情故事，展示Erdem式浪漫。

有人說花卉印花是把雙刃刀，甜美卻容易變得俗氣。在Erdem Moralioglu的筆下，淡黃色、橄欖綠色、櫻桃紅色等大小碎花在連身裙上盛放，再融入經典的toile de jouy牆紙元素，個性鮮明的刺繡印花互相映襯。長袍禮服、貴族小外套的輪廓配合高領、U領、珍珠及蝴蝶結絲帶等細節，重現18世紀的古典美，白色圍巾更是新季的造型重點。

更多精采時尚內容，盡在http://add.appledaily.com。