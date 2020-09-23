周子瑜 田馥甄被標籤中國籍 網民嬲爆：是台灣人

美國電影網站「TC Candler」每年都會評選全球100位俊男美女，而為打入大陸市場，近年除增設「亞太區最帥100張面孔」及「亞太區最美100張面孔」外，更會將台灣及香港藝人，掛上中國國旗。

新一屆「2020亞太區最帥/美100張面孔」票選又再開始，今年有不少台灣男星入圍，當中包括張孝全、林宥嘉、周渝民、鳳小岳、楊佑寧、陳柏霖、張震及王大陸等；而入圍的台灣女藝人則包括：周子瑜、劉心悠、田馥甄及昆凌等，不過他們的照片上，通通均被掛上中國國旗，有周子瑜fans就不甘偶像被歸納成中國人，故留言表示：「她是台灣人！」並得800多人讚好。

另外，有份演出電影《花木蘭》的劉亦菲及鞏俐，前者則被網站標籤為美國人，而後者則標籤為新加坡人。而入圍的香港男藝人方面，則有黃宗澤、關智斌、馬國明及馬志威，但就未有香港女藝人上榜。

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