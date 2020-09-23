23歲石森虹花迷戀牛郎 男友被起底即登鴨榜冠軍

日本女團欅坂46宣佈改名以櫻坂46重新出道，由於組合近年是非不絕，先後鬧出隊中有嚴重欺凌問題，已退出的主將平手友梨奈又情緒不穩，如今輪到23歲成員石森虹花亦被爆搭上牛郎，為拍拖正無心戀戰，估計她將會淡出，不排除就此引退藝能界。

石森虹花於去年9月搭上一名當紅男公關，月前起打算放棄演藝事業，她上月已臨時甩底直播節目《Music Station》，過去一個月來亦沒有參與組合的發展活動，日媒《週刊文春》報道指她近期只留在家中跟男友過二人世界。

經網民起底後，石森虹花的男友原來是新宿歌舞伎町著名鴨店Since You的生招牌，以「秋」之名接客，在新宿有他的巨型廣告板。「秋」月薪高逾1千萬日圓（逾73萬港元），被指貌似身兼三代目J Soul Brothers與EXILE成員的岩田剛典，他與石森虹花拍拖消息曝光後，前日即刺激其知名度及搶手度，一度登上當地鴨店網站Host X Host的排行榜首位。石森虹花與男友正打得火熱，由於她情迷這位牛郎，故她打算結束偶像生活，但網民就並不睇好該段戀情，更擔心石森日後要淪落夜場或要下海拍AV。

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