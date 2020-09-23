add名人時尚｜LVMH太子爺和超模Natalia Vodianova結婚 低調婚紗展氣質

被喻為是LVMH的接班人，LVMH主席Bernard Arnault的大仔Antoine Arnault日前正式與拍拖9年兼育有兩子的俄羅斯超模女友Natalia Vodianova註冊結婚，兩人原本打算於6月時在Saint-Pierre d’Hautvillers Abbey舉行婚禮，但因疫情而押後。

由於今次註冊低調舉行，只邀請了少量的親朋好友，Natalia當日的婚紗亦走簡約路線。她着上俄羅斯品牌Ulyana Sergeenko的高訂設計，白色絲質上衣飾以通花和墊肩線條的細節，順延至荷葉邊的衣襬，輕帶復古氣息，搭配同款半截長裙，大方優雅；新郎Bernard亦簡單地着上深藍色的西裝，平淡中帶點浪漫。

至於「世紀婚禮」着甚麼婚紗Natalia就還沒決定，在圈中好友眾多的她，與設計師Jonathan Anderson和Tory Burch等都份外相熟，未知大婚當日會否再選擇家鄉好友的品牌，還是老公LVMH旗下品牌的作品，讓人更加期待。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！