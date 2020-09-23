吳家麗從影多年 面對爆肌黃愷傑跳艷舞初嘗尷尬感覺

吳家麗、孫佳君、傅穎、吳千語、黄錦燊、張松枝及柏天男今日齊集ViuTV位於九龍灣錄影廠，為新劇《熟女強人》宣傳，劇中演員男女關係錯中複雜，吳家麗更分別與黃錦燊、黄愷傑兩父子及張松枝有感情線，一次過嘗試不同年齡層男仕，自言也是項大挑戰的吳家麗，更指初嘗到從影多年來的首次尷尬，她說：「有一場戲話大家安排驚喜畀我，然後追求我嘅黃愷傑蒙住臉，赤裸上身騷肌然後喺我面前跳舞，仲摸我頭髮同膊頭，我嗰下真係尷尬怕醜縮一縮後，因為我現實生活未睇過，估唔到反應會咁。」

久未在港演出的孫佳君在劇中舉辦換妻遊戲，但自己並沒有參與其中，吳家麗覺得夫妻間如果欠缺新鮮感，其實換妻遊戲似是入夏令營，互相交換親密伴侶，玩過後夫妻間便有衝激投入彼此關係，但問到她可會接受？吳家麗斬釘截鐵說：「我唔得。」孫佳君則笑指要看實際情況：「睇吓我嗰件幾分，換件幾分返嚟，我想8分換9分，無理由8分換5分返嚟。」問到可有男星作交換準則？她說：「我冇咁嘅幻想。」

劇中傳穎主動錫吳千語，又跟柏天男及張沛樂（沙律）有感情線，她笑指一次享受晒男女艷福，正是她接拍的原因。吳千語表示事前還擔心跟傅穎的嘴戲會尷尬，怎料感覺非常舒服自然，兩人也是在鏡頭前初吻同性，前前後後錫了3、4次。錫完吳千語又去枕沙律的胸，傳穎說：「試鏡時我叫佢枕落我個胸度，佢話唔舒服，但我枕落佢度真係好舒服。」千語早前在lG分享抱BB相片，即惹網民懷疑BB是她所生，她笑指如果產後3個月，又怎能如此快修身？千語表示自己沒有多過兩小時的耐性跟BB玩。至於早前傳她明年出嫁，千語即說：「假嘅，冇考慮呢件事，30幾歲先起步諗（結婚），我仲有幾年。其實我太多自己嘢仲想做，見到身邊朋友生完BB後就要放下人生一段時間，好現實，我為自己衝多一陣。」

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