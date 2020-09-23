關嘉敏以娜姐為目標唔介意拍強姦戲 預咗成為性幻想對象

人稱娜姐的周秀娜花上10年的時間，由𡃁模轉型到實力派演員，是近年圈中默默耕耘的成功例子，她的故事，讓不少對娛樂圈充滿憧憬的少女感到夢幻，成為追夢的目標。

現年26歲的關嘉敏（Carman）4年前以女子組合Bingo隊長身份入行，無論外形與樣貌也跟娜姐相似，這天她便模仿娜姐初出道時一輯震撼的寫真照，滴牙膏、穿bra刷牙，一嘗當娜姐的滋味。不過Carman大嘆實在不容易：「原來係咁辛苦！我都有買娜姐嘅寫真，因為我覺得佢真係好正！睇就覺得享受，但原來影嘅時候係好困難，有時要做啲誘人嘅樣，我都要學習。」雖然近年寫真集已不時興，但Carman卻想一試，她說：「其實我都希望可以出寫真，性感都冇所謂，只要三點不露，其他都OK，我希望身材再正啲，努力做gym，仲會幫胸部按摩，塞咗就會發育不良。」其實Carman十分期望當娜姐接班人：「佢樣靚身材正，我覺得佢係一個幾堅毅嘅人，知道佢啱啱出道會出寫真、出人形攬枕，最尾佢成為咗一個好好嘅演員，我自己都想做演員，嚟緊都想好似佢咁堅毅，好好向佢學習。翻版周秀娜呢個名會畀更多人記得，最緊要到最後有返自己。」

曾參加大專校花選舉的Carman，4年前正式加入樂壇，前年才展開演戲之路，她拍過ViuTV的《黑市》系列，又替KB（李健宏）主持的網上靈探節目《又要睇又要驚》拍攝，被捧為新一代女鬼王，而節目中更有被強姦的戲份，Carman卻毫不介意，更希望大家想起強姦戲便想起她，Carman說：「我唔怕俾人定型，反而呢個係一個特色，我會好開心啲人會認得我係畀人『強姦』嗰個，咁先代表令佢哋好深刻，呢樣嘢係冇乜人會試，我係一個淺經歷嘅演員，已經嘗試過兩次強姦戲，唔係個個都試到，所以我會好好珍惜。」拍這類型的戲份，Carman坦言預了成為性幻想對象，並感到這也算是予人另類的欣賞：「而家啲導演已經諗起我，會記得我拍過強姦戲，可能佢哋諗起我，又會有其他角色畀我，我完全唔介意。」

其實Carman小時候已開始跳舞，考獲中國舞10級，又曾奪得校際舞蹈節金獅獎和香港舞蹈公開賽冠軍，現時趁着疫情期間，她一直進修演戲與學功夫增值自己，有指她參加了《全民造星》第三季，她說：「我都想參加真人騷嘅，我都出道4年，想知道自己實力，又或者會發掘到自己唔同嘅一面。我都有keep住上堂學做戲、唱歌，都keep住練舞，我都因為想做打女，有跟冼灝英師傅學功夫，學打狗棍法、雙刀同幾套拳，趁而家準備好自己。」

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