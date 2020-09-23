孔劉重遇尹恩惠勁驚訝 形容《咖啡王子》似初戀

由韓國男星孔劉、尹恩惠、李善均、金材昱等人主演的人氣韓劇《咖啡王子》，於2007年播出時曾創下32.1%的高收視，近日MBC電視台拍攝《咖啡王子》主角們重聚的紀錄片，紀錄片將於明日及下周四分兩集播出。

節目組今日再公開預告片，當中孔劉表示當初接到製作組的聯絡時，曾猶豫是否演出，指自己對《咖啡王子》的感情，就像初戀一樣：「我很喜歡我現在珍藏的《咖啡王子》回憶，不想被歪曲或變質。」對於自己過去的演技，孔劉笑言：「看不下去了。」隨後孔劉於拍攝現場見到舊拍檔尹恩惠時，就露出非常驚訝的表情，令人好奇二人再次合體後的對話。

另外，孔劉於《鬼怪》的舊拍檔李棟旭，將於下月7日推出tvN新劇《九尾狐傳》，劇中他化身來回陰間和陽間的九尾狐，被指跟《鬼怪》中他飾演的陰間使者相似。李棟旭接受訪問時就提到九尾狐及陰間使者的分別，指陰間使者是於黑暗之中出沒，相比之下九尾狐就比較多「公開現身」。李棟旭又指：「陰間使者是比較深情、細膩的角色，他擁有悲傷的故事。」李棟旭認為九尾狐擁有更好的技能，希望觀眾可以多多支持其新角色。

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