楊明都要爭？丨許芯悅哭訴收訊息警告勿多嘴 莊思明：你想利用我到幾時

露芙、邱芷薇及許芯悅等今晚出席荃灣舉行的網上直銷比賽頒獎禮，擁34C身材的許芯悅早前與楊明合作拍電影演情侶，而楊明女友莊思明同樣有份參演，但傳出思明於片場似想表明「正印」身份，謝絕楊明接觸自己及家姐莊思敏以外的女演員，每當許芯悦與楊明有對手戲時，思明便「監場」，事後許芯悦回應傳媒查詢直認被思明凌厲眼神嚇親。

今晚當再被問及此事時，許芯悦先低頭不語近半分鐘，突然情緒波動說：「我唔可以講任何嘢，出咗報道後，我收到一啲短訊係咁鬥我，我唔想再俾人人身攻擊、侮辱我、詛咒我。」她不肯透露發訊息者是誰，只表示昨晚喊到深夜，今早7、8點起身便睡不着，她說：「我又唔可以講咁多。」問到會否報警？她手震顫抖說：「暫時未諗到，我好驚，其實係鬧我，未到恐嚇。」當問到會否因為對方跟警方友好而覺得報警冇用？她說：「唔清楚，唔知道。事實點解唔可以講？答幾句就咁。」

至於會否跟對方解釋，許芯悦覺得人與人之間最重要是尊重。現在會否好驚見到對方？她說：「到時先知。」她再激動說：「唔係個個都畀料記者上C1，C1唔係最重要，錢唔係最重要，就算係矮做model都唔代表人格差。」會否想為自己平反一下？她說：「我覺得冇發生一次以上，唔會有人咁講。（係咪指對方咁做，妳先咁回應傳媒？）係呀。」她表示有將訊息給家人看，他們都好心痛，最後問到會否找楊明釐清？她說：「我冇佢任何聯絡方式。」

許芯悦受訪時冇開名指發訊息者是誰，但另一面莊思明於在許芯悦受訪後於lG貼文：「預咗啲講開大話嘅人係唔會咁容易收手㗎啦！你要繼續老屈作故仔博見報你咪繼續囉，公道自在人心！我又唔知你係邊位，同你講多都嘥氣 #我係受害者都未喊 #人在做天在看 #你想利用我到幾時 #係唔係唔作故仔唔屈人就冇得見報呀」

另外，露芙在疫情下工作近乎零，她表示先後寄出20份求職信，全都沒成功，包括樹藝師工作，但被指年紀大擔心爬樹風險高，另外文職工作又指她曾是電台高層，未敢聘請。最後她學習怎樣經營網上直銷及參加今次比賽，她希望持續做網上直銷，因為享受在家工作，雖然收入不及以往DJ及司儀工作，但足夠三餐飽肚。對於演藝界獲政府提供防疫抗疫基金資助不足，她直言業界也沒有甚麼受惠，反而業内成立團體組織自救，她至今收到一次演藝人協會補助。

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