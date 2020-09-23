Ella@S.H.E有意直播割脂肪瘤過程 自嘲「有點變態」

台灣組合S.H.E的Ella（陳嘉樺）今日在台北為其11月舉行的個人巡迴「艾拉秀」舉行記者會，她以一襲黑底、有很多銀色珠片等點綴大deep V短裙look現身，Ella可以晒腿之餘，她俯身時更晒身材。

Ella為了這個演唱會、音樂劇、talk show的3合1演出，近日開始操fit，但她同時發現自己的左肩和頸椎中間，有一粒4厘米的脂肪瘤，她稱以前去做按摩時，按摩師就已經懷疑她有脂肪瘤，只是當時不以為意，後來經照超聲波後，確認是脂肪瘤，Ella打算等11月完騷後才去動刀切除。

對於有瘤在身，Ella表示很開心：「因為我超愛看人擠痘痘、粉刺，我很期待11月去切的時候，一定要錄下來，或是跟它合照。」她自嘲「有點變態」。問到她會否擔心腫瘤是惡性？Ella透露自己也有問老公賴斯翔同一問題，想不到對方答：「那就接受治療，提早退休。」所以令Ella決定樂觀面對，不再擔心。她笑言去做手術時會通知大家，還表示要直播給大家看。

對於今次的演出，演出經驗豐富的Ella坦言壓力大，因為是全新的挑戰，暫時未知會否搵嘉賓助陣，只肯定2位好姊妹Selina（任家萱）和Hebe（田馥甄）都一定會去捧場，Ella更稱會交帶攝影師要一直拍她們的特寫，令S.H.E可以作另類合體。

Ella又表示，近日因為要忙於籌備演出，變相減少陪3歲兒子「勁寶」的時間，Ella指勁寶很似自己有超強表演慾，被問到會否支持囝囝入娛樂圈發展，Ella說：「如果他想，我一定會支持，但會用很嚴格的標準幫他。」

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