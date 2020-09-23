陳喬恩與馬籍富商子拍拖1周年 煮飯仔放閃慶祝

現年41歲的陳喬恩去年在大陸綜藝節目《女兒們的戀愛》第2季拍攝期間，與細她9年的馬來西亞籍、被指是富商之子的曾偉昌（Alan）撻着。二人拍拖1周年，陳喬恩昨晚在IG晒幸福，貼出二人貼頭合照，並分享在家中享受煮飯仔燭光晚餐時光。

陳喬恩和Alan昨晚在家慶祝拍拖1周年，燭光晚餐外還準備了兩個小蛋糕慶祝，陳喬恩甜蜜靠着男友，她貼文寫着：「一年很長也很短，一年可以改變很多，世界改變了，很多人離開了，時間警惕着我們，珍惜當下，珍惜每一個溫柔的時刻，珍惜每一個愛着我們，我們也愛着的人，感謝所有的失去和得到，雖然沒有辦法去蘭卡威（浮羅交怡），但是很慶幸我們在彼此身邊，一週年快樂。」而Alan也在IG提到雖然因疫情無法去浮羅交怡，但感謝可以一起慶祝一周年。

陳喬恩和Alan去年在節目中曾到馬來西亞的浮羅交怡進行海島約會，乘坐直升機時，Alan突然表示要送給她一個驚喜，要她往下看，見到兩艘快艇在海上畫出心形波浪，浪漫指數爆燈，冧爆的陳喬恩接受採訪時難掩甜蜜說：「偶像劇的場景在我面前發生了，真的還滿感動的。」如今二人提到浮羅交怡，不禁令人猜想他們是否就在該處展開戀情。除了網民的留言祝福，陳喬恩好友鄭元暢亦留言說：「恭喜發財，紅包拿來」，陳喬恩則回應：「哈哈哈請我喝酒。」

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