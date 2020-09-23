李明蔚感激募捐醫療費已達標 安排盡快做治療續命

現年30歲的「抗癌歌手」李明蔚（Sarena），22歲時被確診患上鼻咽腺樣囊性癌。抗癌8年，病情一直反覆，上周六（19日）她在個人facebook專頁發放短片，親述病情惡化，並向外界募捐，希望有心人能施以援手，期望可以籌夠錢讓她去做免疫細胞治療續命。

今日Sarena再在facebook發文，感謝各方好友幫助，更感恩醫藥費款項已經達標。她貼出心心手勢的圖片，留言說：「是幸福的！很感謝所有熱心朋友捐助！初步治療費用足夠了，盡快會安排接受免疫細胞治療！非常感動！感謝幫我呼籲和分享的朋友，還有傳媒朋友！我再一次衷心感謝每一位的大愛與關懷！感恩，希望大家把對我的愛和善心去幫助其他有需要的人。」

患上罕有癌症的李明蔚，多年來和癌症搏鬥，經過多次電療、化療及多次手術的漫長復康之路，情況一度轉為穩定，可是癌症在2016年復發，令她出現口齒不清的情況，以及半邊臉癱、右耳只得3成聽力、右眼無法閉合。去年癌症再擴散至肺、肝、腎等器官，Sarena早前拍片時，透露連吞嚥都感到困難。

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