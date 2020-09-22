X JAPAN主音疫情下開一人個唱 Toshi：只有現在才可以舉行

日本殿堂級樂隊X JAPAN主音Toshi，昨日舉辦史無前例的一人觀眾演唱會，地點選址西新宿的東京Opera City，場地可容納1,632名觀眾，但是次Toshi卻趁疫情下刻意開一人個唱，一天開演四場，頭三場只招待一位幸運歌迷，最後的第四場就安排兩Pair各兩位觀眾同場欣賞，每場演出30分鐘，而每位票價為3萬日圓（約2,190港元）。

由於武漢肺炎疫情影響全球，令到日本亦無法舉行大型活動，為了保持社交距離，Toshi想出這個開騷計劃，他說：「並非現在無法舉行，而是只有今時今日才可以舉行。」在疫情打擊樂壇之際，已八個月沒有開騷的Toshi，認為此舉既遵守當地限聚令，又能夠滿足歌迷，他利用鋼琴自彈自唱，更供每位觀眾點唱，是次四場迷你個唱共有逾萬人報名，以抽籤形式決定每場觀眾，昨日其中一場的觀眾是名46歲白領男歌迷，對於花3萬日圓便可一個人觀賞偶像為自己唱歌，他認為絕對值得。

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