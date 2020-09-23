吳綺莉47歲生日爆女兒卓林要努力賺錢 暗寸新抱Andi好食懶飛

吳綺莉今日踏入47歲，於生日前夕似特別感觸，昨晚她在社交網上載一條42秒的片段，一問一答跟網民談人生，被問到自己人生過得是否好時？她表示：「我覺得每一個經歷都是有價值的，都不會浪費的，任何事情都不要後悔，因為後悔是浪費你的時間。因為是已經過去的事情，那只是在你不管是做對還是做錯以後，處理好後面發生的事情，這是比去想我前面發生了甚麼，重要多了。甚麼叫好，甚麼叫不好，要你自己去把自己的心態調整好。」

吳綺莉還討論到愛情觀，認為談戀愛的時候，最差的不是失去愛人，而是失去自己。不過，識睇要睇留言，有網民單刀直入問起她的女兒卓林近況：「不要灌雞湯了，說說女兒現在怎麼樣了？」難得吳綺莉亦罕有回應，留言：「我女兒現在很努力的在想辦法賺錢，養她的太太，因為她太太不喜歡工作。」擺明寸新抱Andi好食懶飛，不事生產。

1999年吳綺莉替成龍未婚生女，誕下女兒吳卓林，2017年只有17歲的卓林宣佈「出櫃」，在社交網留言：「I’m gay」，並指已找到工作開始賺錢，供養30歲的外籍女友Andi。事後吳綺莉表示事前並不知情，女兒一向都有很多同性及異性朋友，自己基本接受，但要時間適應。2018年4月卓林宣佈跟Andi訂婚，同年11月二人在社交平台公佈婚訊。

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