IU的男人丨25歲李到晛《德魯納酒店》吸人氣 自爆揀女友唔睇樣

韓國42歲女星金荷娜前年做人母後仍然繼續演藝活動，今年再主演JTBC新劇《回到18歲》（前譯 ：18 Again），與47歲尹尚賢和25歲嫩男李到晛合作，劇集已於前日首播，引起不少話題，至於香港劇迷可透過「黃Viu煲劇平台」煲劇。

李到晛大前年才憑韓劇《機智牢房生活》出道，不過於去年播出的人氣韓劇《德魯納酒店》中飾演「國民妹妹」IU的初戀而上位，被網民稱為「IU的男人」，而IU亦以行動力撐好友，不只送上咖啡車到片場為對方打氣，前日更死守電視機睇首播，大讚劇情有趣。

人氣急升的李到晛連感情生活都受到關注，他早前受訪時就稱喜歡性格直率、喜歡健身的女生，又自言不是「外貌協會」成員：「就算女友不化妝也沒關係，因為我覺得不化妝才是最漂亮。」

《回到18歲》講述擔任主播的鄭多貞（金荷娜飾）和丈夫洪大英（尹尚賢飾）育有一對18歲的龍鳳胎，不過當她準備向洪大英提出離婚時，洪大英竟然回到18歲。18歲的洪大英（李到晛飾）雖然擁有18歲的外表，但思想行為卻似足37歲，所以鬧出不少笑話。

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