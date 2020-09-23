峮峮代男友出post感謝親友 未能忘記摯愛小鬼

「小鬼」黃鴻升上星期在家中猝逝，終年36歲。與他秘戀一年半的「啦啦隊女神」峮峮（吳函峮）連續3日到靈堂陪伴小鬼。沉默一日後，峮峮今日在IG上載一張小鬼的畫作，感謝這3天到靈堂送別小鬼的朋友，亦感謝大家和她分享小鬼生前跟大家提到關於峮峮的事，並坦言還未走出痛失摯愛的傷痛：「雖然我也不曉得要到哪天我才會復原，但我們就一起跟着他的笛聲前進，總有一天，我們都會好的，共勉之」。

峮峮表示她能做的就是替小鬼感謝所有來陪伴及支持小鬼家人的朋友，她也透露3天的追思會上，有很多小鬼生前經常提及的好友都有關心她、和她分享小鬼生前的趣事，「所有的人，包含粉絲、網友、路過的人都在說着你的好，還記得你在DearPapa（小鬼個人畫展）提過魔笛的故事，我想……你的魔笛肯定超大一支而且奏效了，發自內心的正面、善良、溫暖、體貼、禮貌……更多更多的信念，都傳達給大家了。」

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