狗仔出更丨Amanda S.急趕去銅記吃小籠包 疑鼻敏感發作手𢯎唔停

混血模特兒Amanda S.（龍玥心）於2011年創業在香港搞甜品店，不過於2015年全線結業，之後更飽歷離婚、喪父、失戀等。近年，Amanda重回正軌，拾回工作熱情，早前幫電視台拍旅遊節目，近月更忙為她的烘焙甜品搞pop up店，她亦不時在社交網分享店內情況，落手落腳睇舖。

忙打理烘焙甜品店的她日前被《蘋果》在銅記野生捕獲，當日大概晚上7時許，她身穿透視花圖案恤衫及牛仔褲打扮、戴上口罩，與一名女友人由利園商場行去附近的小籠包食店，見二人步速相當急趕。Amanda入到店內即去拎位，一坐底即自動波拎酒精搓手液抹手，然後就發辦點菜，見她點了麵及小籠包等食物。其間，Amanda與友人傾得相當投契，主要由她發言，女友人就細心聆聽。平時她給人感覺斯斯文文，見她進食時一臉津津有味，食相豪邁，更邊食邊傾，見她手舞足蹈甚興奮，但她似乎鼻子有點敏感問題，皆因見她成個飯敍，她都頻頻用紙巾索鼻、用手按鼻。最後，二人進食了一小時，由她埋單請客，之後在店外街頭相擁告別，就分道揚鑣離開。

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