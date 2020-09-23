余文樂開工無法為妻慶祝生日 王棠云收囝囝香吻讚好

余文樂今年初因為武漢肺炎疫情關係，留台陪老婆王棠云及兒子余初見（Cody），盡享一家三口共處的珍貴時光，其後他們宣佈成功「造人」，即將變成四口之家，余文樂的「前世情人」即將降臨。多一雙筷，余文樂固然要更畀心機搵錢，日前他貼圖表示自己搭飛機去開工，但今日是王棠云的生日，身為愛妻號的余文樂無法陪老婆慶祝。

幸好，Cody孭起陪媽咪慶祝生日的重任，王棠云貼出捧着好姊妹們送的蛋糕、再獲兒子錫面慶祝生日的相片，她留言說：「今年兒子代替爸爸替我慶生，老公可以放心工作了，你兒子表現的很好。」而王棠云亦不忘放閃，留言落tag表示「想念老公」。

而余文樂也不是毫無表示，他今日凌晨已經貼出兩公婆的舊照，留言祝老婆生日快樂，他寫道：「今年沒辦法正日跟妳慶祝，希望你繼續像美人魚一樣漂亮開心，最重要身體健康。」明顯擔心孕妻。

另外，余文樂現時身在酒店隔離中，他今日在限時動態貼出在房中煮麵短片，他面上一臉無奈表示：「今日先係隔離第3日，仲有11日……」困在房中等食的他稱，因為送餐時間比較等得久，所以飯餸變得不熱，今日決定出動私伙麵醫肚，他說：「我知道真係好罪惡，我真係好想食有湯嘅嘢，我等緊水（滾）。」一向有做健身、注重身形的余文樂面對油光滿湯面的拉麵都忍不住食指大動。

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