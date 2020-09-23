范冰冰被捏造與洪金寶有染 告網民勝訴獲賠8萬元

范冰冰去年因「陰陽合同」逃稅事件被大陸官方封殺後，形象也受損，網民不時在網上發放侮辱、誹謗言論損害其形象，搞到她近年經常告人，最近她就控告署名為韓雪的網民，在微博中多次發佈有關她的文章，包括造謠與洪金寶有染，甚至稱范丞丞是兩人的私生子，又指范冰冰怒駡白百何等大量憑空捏造的內容。前日北京市第三中級人民法院公開了判決書，范冰冰獲勝訴，被告必須向她支付經濟損失70,000元及精神損害撫慰金10,000元，合共80,000元人民幣。

此外，范冰冰於本月16日生日，有傳舊愛李晨豪花超過70萬港元，上周日晚（13日）利用無人機在上海夜空留下多組字句，為冰冰提早慶祝生日求復合。但後來有人發文澄清，指出當晚是一位姓顧的富豪為好友范冰冰和自己的女兒慶生，其後網上出現「我愛大黑牛」圖片完全是捏造，看來是別有用心的人想要利用這次無人機事件炒作。

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