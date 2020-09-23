細So翻版 | 金牌泳手瀨戶大也爆房偷食 帶長髮女幫襯平價酒店

日本游泳奧運金牌選手瀨戶大也，今日爆出不倫醜聞，令他多年來的正氣形象盡毀。現年26歲的瀨戶大也，與25歲的前跳水華裔選手馬淵優佳於2017年結婚，並育有兩歲及半歲大囡囡，二人是運動界的模範夫妻，更一同接廣告任代言人，可惜男方被當地傳媒《週刊新潮》踢爆不忠，拍得他背着妻子偷食，日光日白帶一名長髮女子爆房依泣！

報道指，瀨戶大也在本月14日約下午1時，駕車接載該女性到一間舊式時租酒店開房，這間酒店收費僅4,600日圓（約335港元），兩人前後腳進入酒店後，約逗留個半小時於下午3時許離開，其偷食消息引起日本各界關注，連他幽會的平價酒店亦被網民熱烈討論。

對於出軌斷正，瀨戶大也的事務所回應：「他本人現在很懊惱...至於那一間酒店，是甚麼時候之類...都是不接受採訪。」醜聞不僅損害了瀨戶大也的健康形象，連帶其工作也必大受影響，由於妻子被丈夫出賣，相信夫妻感情將受到考驗。

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