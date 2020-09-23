疫情近日有緩和迹象，昨日無綫眾女星紛紛出席活動搵真銀。林秀怡在無綫9個月沒工開，她與朋友投資6位數於銅鑼灣開設美容院，昨日眾圈中好友孫慧雪、張頴康、張惠雅和李綺雯等到賀，林秀怡男友也有在場。孫慧雪見到林秀怡低胸裝笑指以為是豐胸店，林秀怡表示打算開店已計劃一年，她覺得女人在疫情中也要扮靚，又表明新店不會向客戶強硬推銷產品。

延遲開舖冇減租

林秀怡的新店原定7月底開張，但因政府之前兩個月要美容院停業，所以延至昨日才開張，林秀怡說：「係遲咗兩個月，但順利開張已經滿足，雖然冇減租。」之前孫慧雪對店中收陰服務好有興趣，林秀怡說：「我有用過，但自己感覺唔到有冇緊到，但部機數據表示有。」孫慧雪即放心說：「我一直想做，但出面啲舖頭我唔敢試，你做我就敢。」林秀怡笑指療程由專業治療師負責，並非由她操刀。孫慧雪透露正計劃開網店，以零食、美容及親子產品為主。

張曦雯指半同居

張曦雯、高鈞賢、蔣家旻和陳偉成等昨天也在銅鑼灣出席健身中心活動，他們與教練齊做運動。離開香港到內地發展6年的高鈞賢，透露最近要在香港內地兩邊發展：「我返嚟香港探屋企同埋隻狗，可能係緣份啦，我之前見過樂小姐（無綫高層樂易玲）同珍姐（無綫高層曾勵珍），於是決定簽邵氏，合約期5年，同無綫就簽部頭。」

受疫情影響，張曦雯放假數月，只能在家中做運動和拉筋，提到她最近與美日混血男友Mark Brunjes同居，她笑言兩人沒有拗撬：「我哋兩個都好平靜，所以冇鬧過交，同埋我哋唔係完全住埋一齊，佢都有自己嘅屋企，如果我返工，我啲貓狗冇人照顧，所以佢有時都會嚟幫手睇。」她透露下月尾開拍無綫劇《白色強人2》。