武肺持續下,人人都被迫留在家中隔離日日「困獸鬥」,彷彿成為最近大熱喪屍片《#ALIVE》中的主角一樣未敢落街。自從2016年賣座猛片《屍殺列車》成功後,韓國陸續推出多部喪屍題材的作品都大收旺場,形成一股K-Zombie(即:韓式喪屍)狂熱風靡全世界。令人驚嘆韓式喪屍比起西片都可以有過之而無不及,甚至題材更多樣化,打造出古裝喪屍、校園喪屍、搞笑喪屍等來吸引全球喪屍迷紛紛中K-Zombie毒。

撰文:莉莉人

在Netflix上架的喪屍片《#ALIVE》由劉亞仁夥拍朴信惠主演,此片相對其他喪屍片屬低成本製作,場景來去都是同一個屋苑,主角走上走落避喪屍。不過劇情除了必須斷水斷糧要求生的固有「橋」之上,添加了不少現代概念,好似直播、航拍機、以至透過「打卡」標誌定位後於社交網絡發佈狀態來求助等,在過往喪屍片中都是少見。《#ALIVE》Netflix上架兩日就囊括35個國家的電影榜第一名,全球受到好評,充份反映K-Zombie在海外的威力。

困獸鬥求生

K-Zombie的另一成功位是開拓出獨特的古代喪屍,將背景時代設定在朝鮮時期,完美糅合本土文化與喪屍元素。Netflix原創韓劇《屍戰朝鮮》受惠於串流電視平台,在190個國家或地區播放,每集製作費高達20億韓圜(約1,279萬港元),如此高質素製作將K-Zombie推到世界,外國粉絲直指是「史上最好的喪屍系列劇集」,於今年火速添食的第二季同樣叫好叫座,但第三季就因疫情影響拍攝延到明年,等待期間Netflix乘勢將於明年推出全新喪屍劇《All of Us Are Dead》。此劇由韓國高人氣網絡漫畫《殭屍校園》改編而成,講述一個女高中生變成喪屍攻擊老師和同學,所有人於學校「困獸鬥」求生。劇集找來演過《岬童夷》李準少年版的童星尹燦榮與去年獲「韓國電影評論家協會獎」頒發「最佳新人女演員獎」的朴智厚擔綱演出,相信亦會延續K-Zombie熱潮,繼續帶給觀眾驚喜。

除了現代末日與青春校園的類型,K-Zombie還可現身於喜劇之中。剛首播的新劇《喪屍偵探》打着「綜藝電視劇」類型,講述崔振赫飾演一個兩年前復生後偽裝成人類的喪屍偵探尋找身世之謎的搞笑故事,更特地邀請一班諧星金敏璟、劉敏尚等客串,其中「國民MC」劉在錫就扮成穿着清朝服飾的殭屍大放笑彈。此劇一洗過往喪屍戲劇中的可怕血腥造型,特殊化妝下依然可見崔振赫的高顏值。為了完美演繹角色,每次拍攝前他都需要佩戴color con和花上超過一小時上妝,像真度十足的喪屍妝令他於韓綜《超人回來了》一度嚇哭可愛的小朋友威廉及本特利。

行動偏迅速

相比美劇《陰屍路》(The Walking Dead)中西式喪屍以行動緩慢地步步逼近,韓式喪屍的特點是行動偏迅速,動作快到下一秒就能撲向主角,瞬間提升觀眾的緊張感。而且演喪屍的臨記大多是舞蹈員,舉手投足都受過專業訓練,加上安排靚仔男神做主角出場打喪屍,女fans見到心心眼,對於輸出海外自然加分。而且K-Zombie戲劇作品擅於在黑暗恐怖的基礎喪屍框架帶入「人性」的元素,不時出現「救抑或不救」兩難的抉擇、生還者聯手展現的團體合作精神,以及捨生取義的決定都是韓國戲劇引人入勝的看點,同時亦能將作品昇華。

【《#ALIVE》平民百姓求生】

《#ALIVE》片長98分鐘,開場未夠3分鐘已入戲肉,出現大量喪屍洶湧而出的場面。有別於一般喪屍片的主角要拯救萬民,此片講的只是普通平民百姓求生記,即使明知有喪屍來襲,「宅男」劉亞仁只掛着打機,非常貼地。

劇情營造刺激緊張的氛圍,但亦出現不少犯駁位,好似一條幼繩就能支撐喪屍消防員的體重爬到4樓、朴信惠逃出喪屍房間後沒被咬,劉亞仁居然想開槍殺她等。同時有爛尾情況,片中花了不少篇幅講劉亞仁需要3.5mm的耳機作為天線收聽電台緊急廣播,但他只有大堆無線耳機,正當觀眾絕望,劇情又安排他千辛萬苦避開喪屍後獲得有線耳機,慢慢鋪陳到最後,卻因沒找到訊號而輕輕帶過,令人看得一頭霧水。

【《屍殺列車》殺出血路】

喪屍過往多出現於歐美的影視作品,荷李活級的製作自然帶來超逼真效果,重口味的血腥恐怖效果滿分。直到2016年由韓國型男孔劉主演的韓片《屍殺列車》一炮而紅,全球票房大收逾7億元,K-Zombie正式在既定西式喪屍片中殺出一條血路。續集《屍殺半島》正在香港上映,6天票房就已經突破1,000萬港元,截至前日上映25日,票房已逾1,641萬港元,成功躋身香港最賣座韓片第6位,證明K-Zombie熱潮有多厲害。

喪屍片之所以大受歡迎,原因在於現代人生活壓力大,透過觀看充滿官能刺激的戲劇,是逃離現實的好方法,畢竟喪屍是非現實,借此來抵銷真實生活中面臨的不愉快是最好不過。