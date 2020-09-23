華原朋美B仔疑被虐 情緒不穩喪喊道歉

日本過氣天后華原朋美精神狀況令人擔心，她去年為身份神秘的圈外男未婚產子，日前有報道卻指華原朋美疑再度濫藥導致情緒不穩，連合作多年的尾木事務所亦跟她解除合約，她隨即開設YouTube頻道轉攻網絡，不過口窒窒的華原被指目光呆滯，而且又在鏡頭前唧出肚腩，完全不在狀態。

46歲的華原朋美新聞多多，日前有報道指她的保母涉嫌虐待其B仔，而身為介紹人的演奏家高嶋知佐子在得悉後竟未有向華原道歉，令她感到非常憤怒，兩人因而反目。今日凌晨，華原朋美上載29秒短片，忽然拍片向高嶋知佐子及前事務所社長鞠躬道歉，其間失控喪喊說：「今次的事，要向高嶋知佐子道歉，亦想跟尾木社長謝罪，騷擾到大家真的十分之抱歉。今次是我誤會，沒有虐待這回事。」日本雜誌《Friday》早前報道指，華原朋美在生B後，外出時都會請年過70歲的保母A女士照顧兒子，而A女士是華原的圈中好友高嶋知佐子介紹，A女士原本是幫高嶋湊仔，至今仍然會在高嶋家出入，所以華原才安心讓她照顧兒子，但隨着A的行為表現漸有問題，令華原開始對她有戒心，月前查看家中的閉路電視，嚇然發現A女士在準備餵果汁時，突然將BB的雙腳抽起半天吊，而且又放在膝頭上搖晃，當時BB完全任她擺佈，鬧出虐兒風波，有指高嶋認為這並非虐待，沒打算向華原致歉，令雙方開始鬧不和。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！