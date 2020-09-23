猷君拖實老婆逛農村街市 隨街踎無違和感

賭王何鴻燊的四房兒子猷君與老婆奚夢瑤不時高調晒愛，又孖公仔般上真人騷，公開放閃，近日他們再度合體拍大陸真人騷《幸福三重奏》，與吳京謝楠夫婦，及于謙夫婦被劇組安排搬到溫州筱村住數天，他們在節目中會公開夫婦之間相處的細節。

有網民日前就在一個街市遇到猷君兩公婆拍節目，只見猷君與奚夢瑤幾乎去到邊都拖到實，2人邊行邊有傾有講，氣氛愉快。奚夢瑤拎着名牌手袋行街市，身為賭王之後的猷君亦毫無架子或嫌棄，很平常地陪老婆行，當猷君似乎對街市內的貨品很感興趣，有時更露出驚訝的表情；另見奚夢瑤發現感興趣的東西，猷君都樂意陪老婆慢慢睇。有網民拍到奚夢瑤率性地踎低睇小販放在地上的菜時，猷君都好自然又習以為常地陪老婆踎街，似乎早已「入鄉隨俗」。

不過，就有眼利網民發現，猷君與奚夢瑤的身高差，嫁作何家新抱前任職模特兒的奚夢瑤，據悉身為1.78米，至於猷君，雖然沒有「官方」身高數字，但從相片可見，猷君似乎只到奚夢瑤的眉位咁高，相差約10厘米。

猷君夫婦的出現可能令當地村民大為好奇，以致好奇拍攝的人很好，有網民指被疑似工作人員的人指摘，相中見工作人員的表情相當惡，該網民嬲到爆粗宣洩不滿。

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