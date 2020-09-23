Angelababy為小海綿發奮自強 不想兒子被指指點點

入行多年的楊穎（Angelababy）曾被指變臉，甚至演技都負評如潮，被批評僵硬、不自然，因而被封為「花瓶」，直到近日在網劇《摩天大樓》飾演咖啡店老闆，在第一集被「賜死」後，竟然有觀眾被她流淚的畫面感動，留言讚她演技終於有改進。屢被批評的Baby，早前接受大陸傳媒訪問，她表示自從誕下兒子小海綿後，心態上有一定的轉變：「因為過去還是一個小女孩，甚麼工作都願意嘗試一下，很新鮮，基本上所有事情都在妥協，不管是生活還是工作上；但變成了母親之後，我會非常自然地變成一個保護者的身份，很多事情變得越來越不想妥協，我希望孩子長大不會給人指着說，你媽媽甚麼都做不成。」

Baby亦提到去年停工8個月一事，她說：「以前覺得一個角色差不多了就可以演，但是現在這一年不拍戲，很大的原因也是沒有找到我覺得一定要去演的那個角色，反正就是不想妥協。」沒有工開的日子，Baby大部份時間用來陪兒子，間中亦會約朋友食飯，竟然令她有意想不到的收穫：「我發現演員一定要與正常生活接觸，才會從生活得到更多感知，當你接觸越多的人，你會有越多的故事，會有越多的情感。」

當然，遇上心情不佳的時候，Baby亦有一套解決方法：「我會打遊戲，以前拍戲拍到覺得自己有些抑鬱傾向，睡覺時天天看着天花板哭，同劇的演員知道後，提議我去打遊戲，一開始覺得浪費時間，但後來發現遊戲可以集中注意力，就沒時間去想其他的，它沒有讓我解決問題，但是讓我暫時忘記這個問題。」

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