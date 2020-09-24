歐倩怡身兼母職苦讀營養學轉型 梁芷珮母女拍廣告幫補家計

歐倩怡、梁芷珮和袁學謙今日現身旺角出席一間飲品店開幕，兩位媽媽經歷半年家中學習，近日要為小朋友開學籌劃。

歐倩怡和郭晉安的一對子女郭令山和郭以雅分別12歲和9歲，疫情下近日再次投入校園生活，清晨起身為子女準備。歐倩怡剛完成修讀營養學學位，10月會再讀另一個相關碩士課程，現時成為專業營養師：「接到第一單工作，幫一間餐廳改良餐單同配搭食材。」至於收入方面，她笑言：「剛開始唔敢開咁貴，要問問行家意見，但營養師同藝人身份接工作價錢唔同，唔知係收藝人價定營養師嘅價錢。」

歐倩怡回復自由身，沒有再簽經理人，稍後會多些投身工作，逐漸轉型。說到一對子女時她說：「啲仔女而家聽同學話多過聽我話，我講佢哋唔會上心，我呢個媽咪可以唔使企咁前線。」相反一對子女則非常尊重爸爸郭晉安，歐倩怡笑稱：「因為知道爸爸有財力，媽媽冇做嘢咁多年冇乜財力，加上我平日好嚴謹，有時對子女字眼有傷害，安仔會提點我。」她又分享現時子女逐漸長大，夫妻在家中說話時有所避忌：「佢哋會豎起耳仔聽我哋講嘢，所以有乜嘢都會WhatsApp講，佢哋連大人嘅暗語都明白，大仔12歲幾仲潮過我好多，有時都要跟返佢哋節奏，我會同阿仔一齊打機，臭味相投唔想脫節。」母子之間都會有適當秘密，在科技社會下以智能溝通方法與子女相處。

梁芷珮現身支持好友，她暫未有意向投資，並笑說：「有排都未有呢筆錢，全部投資晒小朋友身上，交學費都交到我窮，因為三個都讀國際學校。」梁芷珮是三位小朋友之母，長子昨日已開學，次子和囡囡則仍然在家中學習，至下星期才返學，她說：「仲未甩得身，反而要幫佢哋跟下啲功課。」

梁芷珮近日母女檔上陣拍廣告，她說：「囡囡好受廣告客戶歡迎，一齊拍廣告幫補家計。」至於會否培育女兒做明星？梁芷珮說：「會順其自然，乜都做吓，我覺得阿女都好有表演天份，擺pose好叻，我反而要跟佢學嘢。」

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