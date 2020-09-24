被網民戲稱為香港央視的無綫電視，早前因其播出的處境劇《愛．回家之開心速遞》中，出現一對「五一」手勢的黃色手套，引起軒然大波，結果處理該場戲的導演Justin以涉「國安法」為由被辭職，事後不少網民斥責無綫處理手法，然而一波未平一波又起，前晚J2台播出的旅遊節目又出事，今次節目中介紹台灣嘉義小食油炸共匪餅，故打正名號出現「共匪」的嘲諷字眼，網民高呼無綫要炒高層以示清白。

早於港區國安法未落實前，無綫已進行自我審查，凡疑觸碰到敏感話題甚至影響大眾情緒的劇集都慘被抽起或延播。《愛．回家之開心速遞》爆出「五一」手勢黃手套風波後，無綫為低調處理事件，除叫該劇藝員封口，內部指引亦要求所有節目在出街前，務必要、反覆地「自我審查」一輪，以防誤中「地雷」。

網民籲以國安法報警處理

誰知話口未完無綫又中伏，有網民發現前晚在無綫J2台播出的外購旅遊節目《愛玩客之自遊神（IX）》，近節目尾聲時，主持人賴東賢、Mika到訪及介紹台南嘉義的小食店，其中一間店舖名打正旗號叫「大陸妹共匪餅」，而共匪餅是兩款一鹹一甜類似港式油炸鬼的小食，主持和老闆分別以廣東話配音多次說出「共匪餅」，連字幕亦有顯示「共匪餅」字眼。

港區國安法在港實施後，以言入罪、以手勢入罪等情況屢見不鮮，早前「快必」譚得志就因講「打倒共產黨」及甚至是「反抗」等字眼，被控發表煽動文字罪，如今在無綫播出的節目中竟公然介紹「共匪餅」，事件隨即引起網民熱烈討論及瘋傳，有網民留言：「油炸共匪？」、「呢個直接到兜唔到」、「今次畫公仔畫出腸」，甚至有網民覺得今次事件應以港版國安法報警處理，更斥責無綫未有審查節目便出街，應予嚴懲：「接二連三咁多單，要炒個高層以示清白。」藍絲網民則表明無綫再次展露「暗黃」的小動作，決定以後罷睇。

TVB：具侮辱性字眼故下架

這集《愛玩客》昨早仍可以在myTV SUPER網上重溫，到中午則被下架，但節目集數仍於昨早11時在J2足本重播一次。 據知有關節目於去年拍攝，並於2019年8月曾在網上播出，無綫發言人昨日回覆傳媒表示該節目是台灣製作，內容是介紹嘉義夜市及小食。由於舖名具侮辱性字眼，為免誤會，因此將該集節目下架，甚至會考慮暫停該系列餘下節目。由於無綫播出節目前，一般要由節目部的「Standards and Practices」過目，以防有觸犯廣播守則的內容出街，但主要審查劇情是否涉及色情暴力、或不合理情節。而今次涉及政治問題，未知是否也會歸究節目部把關不力。

其實「共匪」一直是敏感字眼，今年5月有外國傳媒發現，若在YouTube影片下方留言中若有「共匪」和「五毛」等用詞，就會在15秒內火速遭到刪除，其後YouTube發言人指這是「自動執行系統錯誤」，YouTube會自動過濾仇恨言論等違反社會指引的留言。至於節目中介紹的共匪餅，是由福建傳來的小食，有甜、鹹兩種口味，通常是半煎半炸製成。共匪餅名字由來則有兩個說法，其中一種說法是當初這款小食是因內地來的女子「大陸妹」傳授製作而得名。