莊思明狙擊丨絕望港女許芯悅曾鬧上差館 被問係咪「處女」當場爆喊

無論男女拍拖嗰陣，難免有啲位忍唔住呷醋，不過凡事要適可而止，如果搞到「打爛醋埕」，做到人盯人，又不講道理去狙擊「眼中釘」就有啲麻煩！

近日有傳34C「翻版湯怡」許芯悅（Katie）拍新片，跟楊明演情侶有不少親熱戲，豈料莊思明驚人搶走男友楊明，即每次近距離監場，用「凌厲眼神」嚇許芯悅，之不過「是非精」莊思明今次遇啱對手。

人矮做Model唔代表人格差

昨日許芯悅出席活動講起莊思明「大婆格」監場一事，忽然沉默30秒，又低頭又手震，聲稱報道後有人以短訊罵她，不想再被人身攻擊，更無厘頭爆出一句「C1唔重要、錢唔重要，人矮做Model亦唔代表人格差」，言之鑿鑿，應該真的被人侮辱及詛咒過。

莊思明昨晚即對號入座，稱別人講開大話不容易收手，斥許芯悅老屈作故仔博見報，再講大話小心變木偶鼻，聲稱「我又唔知你係邊位，同你講多都嘥氣，我係受害者都未喊」。之不過莊思明一向有鋪不平則鳴嘅癮，好似早前坐國泰經濟艙撳燈借筆不果，自覺被無視，當時已向機組人員投訴，後來仍心有不甘，向在國泰工作的好友索取內部該航班的Crew List，公審機上所有服務員，點名要求國泰管理層跟進。未知今次「唔知人哋係邊個」，她又會如何處理！？

被莊思明狙擊的許芯悅，入行以來亦屢次是非纏身，不少網民雖然睇得出許芯悅受訪時疑似假喊，但是有些網民向她投下同情票，覺得「件事又未必假，媽啊好矛盾」、「件事應該係真，但條女都唔係善類，食住上」。

絕望港女事件簿鬧上差館

女模許芯悅曾拍有線節目《怪談》，2013年拍電影《生前必做七件事》宣傳片，曾被指欺騙港人同情心，網民聲言要「封殺」許芯悅的演藝生涯。

事緣2013年瘋傳一條短片，有一名男子稱執到iPhone，發現裏面有一條少女於暗室中聲淚俱下求救的影片，該少女聲稱身邊朋友都死了，她擔心自己成為下一個，更爆喊講「對唔住呀媽咪，我唔知以後可唔可以再見到你呀」。許多網民想起早前美國發生的「藍可兒命案」，擔心少女安危，即起底找出事主就是許芯悅，更發現許芯悅在微博貼出在福田口岸影的自拍照，表示「畢業旅行出發」，與片中的提及的畢業禮吻合，網民最終報警。

後來影片卻悄悄加上「電影《生前必做七件事》宣傳片」，網民即鬧爆該片為宣傳，欺騙港人同情心，而警方接案後，根據IP在黃大仙尋獲片段中的23歲女「事主」許芯悅，許芯悅接受調查後，表示有關片段是電影片段內剪出的宣傳片，她亦向大家鞠躬道歉，網民怒斥許芯悅「博上位」，導演何冠寰涉浪費警力被捕，最終未被起訴。

被問「是處女嗎」當場爆喊

許芯悅於2016年參加ViuTV真人騷《脫獨工程》，在節目上輪流遭3名男嘉賓詢問，「有跟前幾任男友發生過性關係嗎」、「所以你係處女嗎」、「可唔可以手交口交」等露骨問題，她當時回應自爆還是處女，又指不經常談性不代表她覺得這是壞事，每個人都有不喜歡的事，嘉賓指只想認真討論性事，認為她扮玉女、講話不真誠，坦言「已經沒興趣再了解你」，嘉賓轉身離開後，許芯悅當場崩潰爆喊，無法平復心情。

事後許芯悅在FB透露自己出生在傳統家庭，「性」在家中是禁忌，「他們露骨地問了幾次不性交、可否手交口交的問題，其實我可否告他們性騷擾」，後來男嘉賓在節目中有向許芯悅道歉，不少網民同情她，另有網民就覺得她小事化大。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！