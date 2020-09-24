add名人時尚丨倫敦時裝周總結：疫症下的蛻變

倫敦時裝周日前結束，在疫情之下，品牌在各種禁令和限制下重新出發。從設計師的工作到系列的展示模式都要重新調整。超過90%的品牌都轉為線上發佈，當中包括微電影、預錄式時裝騷、紀錄片等。在設計過程方面，由於活動禁令生效，不少設計師都只可以獨自一人創作，在沒有團隊和助手的協助下完成整個春夏2021系列，將各種「限制」化為創意，利用舊材料、僅有的資源為後疫症時代的時裝寫下全新一頁。Molly Goddard 和Matty Bovan均發揮着獨立品牌在這個時候的優勢，以侷限性啟發靈感，設計出帶着時代精神的作品。

Molly Goddard 甜美抗疫

設計師Molly Goddard在英國因為疫情封鎖期間設計2021春夏時裝系列，本來她想設計一個中性色系的列到來反映她在封鎖其間的心情，希望表現出一種簡約、乾淨的感覺。然而在疫症大爆發之中，外遊是不可能，她只可以面對着工作室中的舊布和剩下的材料，這就成了如今這個充滿繽紛色彩的系列。「我想設計一些一直可以穿下去的衣服，我懷念外出時稍作打扮的自己，那是令人最舒服和自在的日子，衣服就是要帶出這種舒適感覺。」

Molly Goddard 從舊布着手，當中揀選最鮮豔的材料：草綠色、鮮桃紅、亮橙色，再加上波點和格仔，讓整個系列注入活力，將疫症中死氣沉沉的氣氛一掃而空。整個系列中，上身是合身剪裁的針織上衣、格仔外套，下身則是品牌典禮的娃娃皺摺大縫裙，淡黃、鮮紅的篷鬆紗裙配上與UGG 聯乘的厚底屐，靈感來自居家工作的服飾。袋子雖然不是品牌的重點，但今季品牌開始以鈎針編織、人造漆皮和尼龍打造有質感而呈泡泡狀的袋子，慵懶且舒適的形狀，貫徹品牌一向甜美的作風。

設計師指今季受疫情影響，製作工序的和流程都因而交由當地鄰近的工坊承辦，就連拍攝發佈的片子都是在品牌位於倫敦東部的工作室，以至今季的製作成本比往季大大減少，設計師亦希望能夠以這種「英國製造」、高成本效益的模式持續下去。

Matty Bovan 制度以外的可能性

Matty Bovan可謂在英國時裝界中新一代怪傑，他的標誌性的作品全都是左拼右湊而得出來，所用元素相當豐富而且意想不到。設計師將已故婆婆的家當成studio，獨自完成整個春夏2021系列，之後他帶着這些作品，乘火車走到家鄉一座19世紀的小教堂中，開始在人形公仔身上左併右湊，堆砌出20造型，並且將過程拍下，剪輯成春夏系列的發佈短片，這不但是個紀錄，也是設計師在當中尋找自我的過程。

系列中有以汽水蓋為襟章的外套，配上以幾條裙子拼湊出來的「拼貼裙子」，色彩和圖案多得眼花繚亂，誇張的肩頭線條是品牌的簽名式，而今季大肩膊的靈感是來自英格蘭的王朝、約克的歷史，設計師祖母的黃色地毯和窗簾等，充滿皇廷服等的浮誇元素。Matty Bovan 擅長以布料拼接、色彩碰撞營造出矛盾感、反差與分裂的感覺，紛繁的細節錯綜複雜，有剪開的針織材料拼接印花布，再以閃片布製造大膊頭，或者乾脆在套頭方形上衣繡上盾牌，而當中有龍和《仲夏夜之夢》中的角色Puck 的印花圖案，全都是紐約藝術家Will Sheldon的作品。配飾方面，鞋履是以過季的鞋升級再造，珠寶首飾是從設計師的母親借回來，整個系列以設計師自己的步伐和視野出發，奠定他在時尚界自成一格的位置。

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