武漢肺炎影響全球，很多演藝界的夫婦亦因此分隔兩地，夜夜相思。好像現年41歲的台灣前F4成員朱孝天就跟內地女星太太韓雯雯有一段長時間不能見面，最後朱太排除萬難也要由內地飛去台灣會老公，二人日前更一起接受台灣蘋果新聞網的訪問暢談婚姻生活，全程大晒恩愛！

朱孝天與少他三歲的韓雯雯於2016年在瀋陽登記結婚，日前是兩人結婚四周年，恩愛之情有增無減。不過，兩人婚後一直未有喜訊，外界都經常關心他們的造人計劃，直至早前朱孝天在台灣出席活動時，透露因為自己患上纖維肌痛症，引起一陣哄動，更一度登上搜尋熱門。因此，兩夫婦暫時沒有造人計劃，甚至考慮領養，但未有影響兩人的關係，韓雯雯說是想再享受二人世界，朱孝天則笑言因不想小孩日後有病責怪他。

爆結婚使費可買法拉利

當年兩人先後在內地和台灣登記後，在峇里舉行婚禮，朱孝天笑稱下了重本，並對老婆說：「如果不娶妳，可以買一台法拉利了！」在朱孝天眼中，韓雯雯像是老婆和女兒的混合版，每次提起老婆，言語間都流露一種爸爸般的語氣：「她好的時候就羊兒乖乖，脾氣一來，是把你撞到懸崖底下，自己也跌下去都在所不惜的。」所以朱孝天表示兩人有獨特的相處方式「我要點她、炸她，故意找事氣她，讓她發洩完就好。」

老婆要隔離老公日日探

今年受武漢肺炎疫情波及，夫妻曾長達185天相隔中台兩地，後來韓雯雯決定隻身飛來台北會老公。朱孝天坦言對她的舉動「很佩服她，我都沒這勇氣」，又稱當然希望老婆在身邊，但又擔心出門坐飛機有傳染風險，但韓雯雯堅持來台灣，並在酒店接受隔離14天安排。其間朱孝天每日送不同食物到酒店給老婆，終於等到安全完成隔離，立即帶她一齊拍攝網上旅遊節目《孝天食旅》，實行邊拍攝邊帶老婆外出散心。