周元求合作追到選角現場 自爆酒量差在金喜善面前出醜

由「韓國第一大美人」金喜善孖周元主演的SBS劇集《Alice》，將於明日播出最新的第9集，香港劇迷可在「黃Viu煲劇平台」上追看。劇組今日公開了郭時暘的新劇照造勢，只見他神情哀傷地出現在墓地，似乎得知了周元「母親」、來自2050年的金喜善已經死亡的事，隨後更情緒失控跪在地上爆喊，未知他之後會否跟周元合作，為金喜善報仇？

另外，周元早前擔任MBC綜藝節目《黃金漁場-Radio Star》的嘉賓，大談新劇《Alice》及即將參與的音樂劇《Ghost》。節目於昨晚播出，周元自爆酒量差，更曾經在金喜善面前出醜：「當初得知金喜善有望演出《Alice》時，我大感興奮，因為真的很想跟前輩合作，甚至去到前輩與導演的見面場所，酒量差的我為了討好前輩，飲完前輩斟給我的一杯紅酒後就醉倒了，清醒後發現自己坐着睡了一小時。」引起爆笑。

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