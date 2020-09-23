add名人時尚丨Chrome Hearts開網店香氛吸客 內地化妝大師與Sephora攜手

洛杉磯銀飾品牌Chrome Hearts近日宣佈開官方網店，品牌從1988年面世至今，象徵着搖滾與奢華，韓團BLACK PINK的Rose和超模Bella Hadid也是粉絲之一，後者更聯乘眼鏡系列，深受時裝迷歡迎。

品牌將製銀手工藝伸延至生活用品，而網店的首個產品包括去年推出的+22+、+33+香氛，這些單品由創辦人Richard Stark與長女Jesse Jo攜手打造，將香水、香氛蠟燭、指甲油融入品牌DNA，於樽蓋注入純銀手工元素以及代表性的十字雕花，散發復刻的哥德式風格，只看外觀已被深深吸引。

品牌今次決心開網店並不是沒原因，受疫情影響，該品牌已在美國裁減100名員工，並關閉北美9間及歐洲4間門店，惟有靠Online吸客。

另一邊廂，內地知名化妝師毛戈平與美國彩妝百貨Sephora攜手創立個人彩妝品牌，名為Maogeping Light。這位56歲的男化妝師被稱為「國寶級彩妝大師」，擁有超過30年的化妝經驗，並創立形象設計藝術學校，在網絡上教授整容級的化妝技巧，早在2000年開設名為MGPIN的化妝品公司，在國內有一定的人氣。

今次合作的系列由臉部彩妝，粉餅、粉底至眼部彩妝，眼影、眼線一應俱全，售價約180至690人民幣之間，目前已在Sephora及天貓網店上架，下月將會登陸前者的實體店，隨時準備衝出國際。

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