現年27歲的𡃁模羅彩玲（Vivian），2011年憑32C上圍入行獲封為「32C嫩版朱茵」，推出過不少性感寫真迷倒宅男，更獲向華強姪兒向展邦和向展威點名力捧，又拍過電影《喜愛夜蒲3》及《PG戀愛指引》等。不過其後星途平平，近年只間中演出ViuTV劇集及綜藝節目，惟日前忽然被爆Vivian搭上有婦之夫，過着富貴生活。

兩年搵夠一億

早前《蘋果》收到讀者爆料，指Vivian背着男友，搭上太陽娛樂揸弗人周焯華（洗米華）的一名已婚的下屬。據讀者透露，Vivian本身已有一名拍拖年多、任職保險業的男友，更住在男方名下的豪宅何文田皓畋，生活尚算富貴。不過她卻瞞着男友暗地裏再搭上人夫，爆料人表示：「男方係周焯華下屬，結咗婚。始終Vivian冇job接咁耐，都要生活。但最睇唔過眼嘅係佢收男方五卡鑽戒、名牌袋，私底下竟然仲收埋個男朋友，仲話要喺人夫身上兩年搵夠一億。」

20萬被邀飯局

翻查Vivian的社交網，發現她多次上載手戴五卡鑽戒的相片，又擁有多個名牌手袋，從家居照中亦看出她身處豪宅的客廳中。本身是屋邨妹出身的Vivian，五年前曾在訪問中表示，因工作量大減需要家人資助生活費用，當時她哽咽說：「我呢幾年做嘢，媽咪都唔使我畀家用，我最心痛係𠵱家仲要問返佢攞錢。」當時她曾表示會轉行做繙譯或空姐。另外，Vivian曾於2014年的訪問中爆料，指曾獲邀出席飯局：「我入行時曾經有人問過我想唔想搵快錢，仲話有人開價20萬出席飯局，我當然拒絕啦。」想不到短短五年多，Vivian已住豪宅晒巨鑽，富貴逼人。

對於被爆搭上洗米華的已婚下屬，《蘋果》聯絡Vivian求證，她表示：「全部都係詆毀我，對於呢件事，我唔會再有任何回覆。」